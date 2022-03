Nel mirino degli hacker stavolta sono finite alcune applicazioni presenti nel sistema Play Store. Sono gli esperti della sicurezza che lanciano l’allarme. Il nuovo virus è particolarmente insidioso. Questo infatti si camuffa in una serie di applicazioni che si occupano di vari argomenti: dalla fotografia al trading ma anche in alcuni cloni di WhatsApp.

Dunque attenzione a cancellare subito queste app che potrebbero davvero metterci in pericolo.

L’allarme è stato lanciato da un antivirus russo che offre soluzioni non solo per i sistemi dei cellulari ma anche per Windows, Linux e Mac. Come spesso accade la notizia è velocemente rimbalzata sul web.

Sembra, dalla ricostruzione degli esperti che il virus stia circolando da inizio anno.

I segni più comuni che un telefono con sistema Android risulti infettato sono: una lentezza evidente del telefono, ma anche un aumento della temperatura e diminuzione dell’autonomia della batteria. Si arriva poi a problemi ben più seri quando il virus è aggressivo come quello che sta circolando in questi giorni. Infatti, quando si scarica un programma infettato da questo virus, quest’ultimo risale ai dati sensibili, anche quelli bancari, presenti sul nostro cellulare. In poco tempo potremmo trovarci quindi con il conto corrente totalmente prosciugato. Inoltre dopo aver raggiunto il proprio obiettivo ed aver permesso all’hacker si impossessarsi illegalmente dei nostri soldi, il virus cancella le sue tracce dalla memoria interna del nostro cellulare. Dunque non lascerà segni del suo passaggio.

Attenzione a cancellare subito queste app colpite da un virus che svuota i conti in un attimo

Google si è immediatamente prodigato per rimuovere prontamente tutte le applicazioni segnalate come a rischio per eventuali attacchi informatici. Fra le ultime segnalate, come pericolosa troviamo anche Top Navigation. Nel caso quindi suggeriamo ai nostri Lettori di disinstallare questa applicazione. Secondo gli esperti di sicurezza informatica è bene anche eliminare alcune app cloni di WhatsApp come GBWhatsApp, OBWhatsApp e WhatsApp Plus.

Sarebbe comunque auspicabile controllare periodicamente le applicazioni scaricate sul cellulare ed eliminare quelle che adoperiamo meno. Un’altra regola da tenere sempre a mente è di scaricare solo programmi necessari ed originali. Nel caso che, nonostante le nostre attenzione, il nostro cellulare venga attaccato da un malware, consigliamo di effettuare quanto prima una pulizia approfondita con un programma antivirus accreditato.

Per dovere di informazione è giusto dire che ad oggi nessun cellulare con un sistema operativo IOS risulta aggredito da questo nuovo virus.

Letture consigliate

Come scoprire con chi sta chattando quando è on line su WhatsApp