Il cellulare è diventato il nostro inseparabile compagno di vita. Lo si utilizza costantemente tanto per lavoro che nella vita privata. Inavvertitamente molti di noi commettono degli sbagli che possono rivelarsi rovinosi per la vita dello smartphone, danneggiandone l’efficienza e la durata. Dunque è incredibile ma tutti commettiamo uno di questi 5 errori che accorcia la vita al cellulare.

Ricarica rapida, custodia ed utilizzo in ricarica

Il primo e più diffuso è quello di utilizzare la ricarica rapida. Facendone un uso costante, spesso si ricorre ad apparecchi che velocizzano il tempo di ricarica. Tuttavia questo sottopone la batteria del nostro smartphone ad una tensione maggiore del normale. Inoltre inevitabilmente si alza la temperatura dell’apparecchio. Il surriscaldamento può creare danni irreversibili che si manifestano soprattutto a lungo andare. Dunque consigliamo di ricorrere a questo tipo di ricarica solo quando veramente indispensabili.

Ci sono altri due errori che provocano il surriscaldamento dell’apparecchio, danneggiandolo rovinosamente. Ebbene, caricare il telefono inserito nella custodia tende a creare una specie di effetto serra. Quindi la mancanza di traspirazione crea un innalzamento della temperatura che non giova al nostro apparecchio. Ancora non bisognerebbe utilizzare il telefono mentre si sta ricaricando. Questo infatti aumenta la potenza del consumo e, di conseguenza, la sua temperatura.

Dunque se il cellulare si surriscalda inevitabilmente si accorcerà la durata della sua vita.

Applicazioni per controllare la batteria e carica batterie

Pochi sanno che le applicazioni per controllare la batteria del telefono potrebbero danneggiarlo. Infatti, pensando di ottimizzare l’utilizzo dell’apparecchio, scarichiamo una delle applicazioni disponibile negli store. Però, se queste non fanno parte delle dotazioni di base del cellulare, rischiamo di consumare molta più energia della batteria. Dunque di provocare danni al cellulare se si utilizzano in maniera continuativa.

Infine da non sottovalutare è l’importanza del caricabatterie. Utilizzarne uno a basso costo può non essere la scelta giusta. Spesso infatti questi apparecchi non dispongono dei sistemi di protezione per il sovraccarico. Quindi se l’adattatore non funziona correttamente, si possono creare danni alla batteria ed al telefono stesso.

Scopriremo che evitando di mettere in pratica questi comportamenti il cellulare durerà molto più tempo, senza perdere la sua efficienza.

Ebbene è incredibile ma tutti commettiamo uno di questi 5 errori che accorcia la vita al cellulare.

