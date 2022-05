Si dice che il corpo offra dei segnali e ognuno dovrebbe essere bravo a coglierli. Ed è di fatto il primo strumento che ognuno ha per tutelare la propria salute. Il bagaglio di informazioni auto-acquisito può, eventualmente, diventare un aiuto essenziale da fornire al medico che deve occuparsi di fare una diagnosi e individuare la strategia per risolvere i problemi.

Essere, inoltre, a conoscenza di alcune informazioni può aiutare a sapere come comportarsi quando si verificano alcune situazioni.

Attenzione a non sottovalutare alcuni segnali

Quando ci si focalizza su se stessi da una parte c’è la necessità di non allarmarsi per qualsiasi cosa. Dall’altra ci deve essere la consapevolezza di non trascurare elementi della quotidianità che potrebbero essere indice di qualche situazione da affrontare e superare.

Un esempio deriva dalla possibilità che si abbia a che fare con eruttazioni frequenti dopo mangiato. Si fa riferimento esattamente all’espulsione dell’aria, proveniente dello stomaco, attraverso la bocca. Questo diventa un riflesso naturale quando dopo che si consuma un pasto, si è bevuto o si è fumato.

È chiaro, però, che possono esserci delle caratteristiche di questo fenomeno che in qualche soggetto possono generare delle riflessioni. Ecco perché se diarrea o dolore addominale o dolore al petto si manifestano è bene non sottovalutarli. Le si può cogliere traendo spunto da quelle che sono le indicazioni fornite da Humanitas. In particolare viene specificato è che è meglio rivolgersi al medico qualora l’eruttazione si cronicizzi, diventi cioè un qualcosa che si ripete con una certa frequenza, in associazione ad altri sintomi.

Se diarrea o dolore addominale o dolore al petto si accompagnano a questa azione considerata naturale sarebbe meglio rivolgersi al medico

Se questi sintomi si accompagnano al costante verificarsi di eruttazioni, ad esempio, è quello il momento in cui è meglio rivolgersi ad un professionista. Ma non solo, vengono infatti citati anche il sangue nelle feci, la perdita di peso non giustificabile, frequenti evacuazioni e il dolore al petto.

Le eruttazioni possono essere riconducibili a disturbi come il reflusso gastroesofageo, la gastrite o l’infezione da Helicobacter Pylori, ma anche ad altri problemi. Sarà il medico, in base alle sue conoscenze e alle valutazioni fatte, ad andare a risalire alla causa di tutto.

Questo permette di sottolineare ancora una volta quanto per la propria salute sia determinante avere un filo diretto costante con il proprio dottore, in maniera tale da avere sempre il controllo della situazione e riuscire ad avere sempre diagnosi tempestive. Quando si ha un dubbio, dunque, non c’è strategia più efficace del sentire il parere chi ha le conoscenze mediche adeguate a risolvere e riconoscere eventuali criticità.

