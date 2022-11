Assurdo ma i semi di zucca ridurrebbero colesterolo e problemi di prostata

I semi di zucca sono un alimento, spesso, ingiustamente sottovalutato. Sono davvero ricchi di sostanze utili per l’organismo, e farebbero bene sotto tantissimi aspetti diversi.

Li troviamo all’interno della zucca, appunto, ovvero uno straordinario ortaggio dal sapore cremoso, dolce e simile a quello delle castagne. Si utilizza la zucca soprattutto per preparare buonissime lasagne cremose e filanti, ma anche risotti e contorni squisiti.

Al supermercato, c’è chi compra la zucca tagliata e pulita, già priva di semi e filamenti vari. Al contrario, però, c’è chi preferisce acquistarla ancora intera, per potersi gustare anche i suoi semi.

Infatti, coloro che hanno già scoperto quanto siano buoni e utili i semi di zucca, certamente non vi rinunciano. Oggi, in particolare, scopriremo quali sono i tantissimi vantaggi per il fisico che derivano proprio dal consumo di questi semi. Per non farci mancare nulla, inoltre, scopriremo come essiccarli e cucinarli per preparare con essi uno snack croccante, gustoso e magro.

Assurdo ma i semi di zucca farebbero bene al nostro organismo sotto diversi aspetti

Pochi sanno che i semi di zucca avrebbero proprietà terapeutiche, e farebbero bene al fisico sotto diversi punti di vista. In primis sarebbero ricchi di betasteroli, sostanze che aiuterebbero a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue, e non solo.

Porterebbero sollievo anche in caso di sintomi legati a problemi alla prostata, come nel caso dell’ipertrofia prostatica benigna. Con questa, s’intende una patologia che comporterebbe un ingrossamento della vescica, molto comune tra gli uomini e dovuta spesso all’età. Per questi motivi, infatti, potrebbe sembrare assurdo ma i semi di zucca aiuterebbero molto il nostro corpo, sotto diversi aspetti.

Come mangiarli dopo averli puliti, essiccati e tostati

Dopo che avremo tagliato la zucca, e recuperato i suoi semi, si apriranno davanti a noi diverse possibilità. Potremmo decidere di mettere la polpa in frigo o freezer per farla durare di più, utilizzandola in futuro per ricette gustose.

Inoltre, per non buttare nulla, potremo capire come lavare e cucinare i semi di zucca per trasformarli in uno snack croccante e leggero.

Per farlo, dovremo innanzitutto lavare molto bene i semi della zucca sotto l’acqua corrente. Quando saranno puliti, li metteremo su un panno pulito e asciutto per circa 2 giorni, finché non saranno perfettamente secchi.

Trascorso questo periodo di tempo, potremo finalmente passare alla fase della cottura e del condimento. Potremo condirli semplicemente con olio, sale, paprika e curry per una ricetta molto facile ma davvero gustosissima.

Poi inseriremo il tutto in forno preriscaldato statico per circa 10-15 minuti, a 180 °C. Alla fine saranno croccanti e dorati, pronti per farci venire l’acquolina in bocca.

Questi semini saranno uno tira l’altro, e non ci faranno venire sensi di colpa poiché saranno leggeri e ottimi per restare in forma.