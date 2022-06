Assunzioni per candidati con licenza media e diploma da questa catena internazionale con punti vendita in tutta Italia

Nuove opportunità lavorative dai requisiti piuttosto accessibili arrivano da H&M, Brand specializzato nella vendita di abbigliamento e accessori. Sono diversi i profili lavorativi disponibili, adatti tanto a candidati con esperienza che a quelli senza. Numerose, inoltre, sono le aree e le sedi alla ricerca di personale, sparse su tutto il territorio italiano.

Uno sguardo agli annunci disponibili

H&M offre assunzioni per candidati con licenza media, diploma e laurea, a seconda dei requisiti necessari per il profilo selezionato. La prima opportunità che andremo a presentare è per “Sales Advisor”. H&M ricerca candidati senza un titolo di studio specifico in possesso di alcuni requisiti. Fra questi, la passione per il mondo della moda, creatività e curiosità. Seguono l’orientamento al risultato, capacità relazionali e comunicative e attitudine al lavoro in team. I candidati selezionati verranno assunti con contratto a tempo determinato, anche a chiamata sulla base delle necessità organizzative del negozio. Indispensabile è la disponibilità a lavorare anche nei week-end e su turni.

Altro annuncio di lavoro disponibile è per “Visual Merchandiser”. I candidati selezionati si occuperanno di gestire il punto vendita con il fine di offrire la migliore esperienza possibile alla clientela. Saranno incaricati di promuovere le vendite e soddisfare le aspettative di clienti e colleghi. Sono richiesti due anni di esperienza nel ruolo e il possesso del diploma di scuola media superiore. Seguono alcune competenze specifiche per il profilo, come capacità di presentazione ed esposizione della merce, mentalità strategica, doti comunicative e di analisi dei report.

Con contratto a tempo pieno e indeterminato, H&M assume per il ruolo di “Area Manager”. Indispensabile per l’assunzione è il possesso del diploma di scuola media superiore. Seguono abilità di leadership, organizzative, analitiche e commerciali. Inoltre, una buona conoscenza della piattaforma Office, essere fluente nell’inglese scritto e parlato e la disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale.

Assunzioni per candidati con licenza media e diploma da questa catena internazionale con punti vendita in tutta Italia

Maggiori dettagli sulle offerte di lavoro di H&M sono disponibili sulla piattaforma ufficiale del Brand dedicata alle carriere. Sempre in tema lavoro, ricordiamo che è tutt’ora disponibile l’annuncio per Steward alla Juventus Football Club. Non è necessario il possesso di uno specifico titolo di studio, né tantomeno di esperienza nel ruolo.

Lettura consigliata

Questa multinazionale assume diplomati e laureati per oltre 95 posizioni anche a tempo indeterminato