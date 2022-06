Con le alte temperature delle ultime settimane, tutti abbiamo già compreso che quest’estate ci sarà da soffrire per il caldo. In queste condizioni, per evitare pericolosi colpi di calore, non dovremmo fare altro che prendere delle precauzioni soprattutto quando usciamo di casa. Inoltre, potrebbe essere necessario anche modificare l’alimentazione, preferendo pasti più freschi e più leggeri.

Anche nel corso della giornata, ad esempio, potremmo rinfrescarci mangiando per merenda un bel gelato fatto in casa. In questo articolo vedremo come realizzarne uno, in maniera semplice e veloce, senza utilizzare macchinari particolari. Infatti, avremo bisogno soltanto di:

500 g di polpa di avocado;

50 g di cacao in polvere;

100 ml di latte di cocco;

vaniglia (facoltativo);

90 g di miele (pari a 5 cucchiai circa);

400 g di cioccolato bianco o fondente;

granella di mandorle.

Ecco come preparare un ottimo gelato in casa senza gelatiera e senza yogurt in 5 minuti

Innanzitutto, tagliamo i nostri 2 avocado a metà per il lato lungo. Per farlo, basterà affondare la lama di un coltello, fino a toccare il nocciolo centrale, e tagliare intorno. Ora ruotiamo le due metà nei sensi opposti, separiamole e rimuoviamo il nocciolo con un cucchiaio.

Quindi, inseriamo all’interno del nostro frullatore la polpa di avocado, il cacao in polvere ed il miele. Dopo di che, aggiungiamo anche il latte di cocco e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Quest’ultimo ingrediente è facoltativo, ma potrebbe aggiungere un tocco di aroma in più. A questo punto frulliamo il tutto, fino ad ottenere un composto denso e cremoso con il quale andremo a riempire gli stampi per gelato. Una volta inseriti anche gli stecchi in legno, conserviamo il tutto in freezer per una notte.

Il giorno seguente, facciamo sciogliere il cioccolato bianco o fondente, a bagnomaria, che ci servirà per creare lo strato esterno del gelato. Quindi, riempiamo un pentolino con dell’acqua a circa metà della sua capienza e portiamola ad ebollizione. Posizioniamo quindi una ciotola sul pentolino, inseriamo il cioccolato al suo interno e, quando inizierà a sciogliersi, mescoliamolo con una frusta. Dopo qualche minuto, togliamo la ciotola dalla casseruola e continuiamo a mescolare sfruttando il calore residuo e lasciamo raffreddare.

Ora non ci resta che estrarre i gelati, immergerli nel cioccolato e guarnirli con della granella di mandorle. Riponiamo di nuovo in freezer per qualche ora e, a questo punto, siamo davvero pronti per mangiarli. Quindi, ecco come preparare un ottimo gelato in casa utilizzando pochissimi ingredienti e senza particolari strumenti.

