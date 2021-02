Da quando Giovanni Agnelli fondò la Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) nel 1899, ne è passata di acqua sotto i ponti.

Oggi, Fiat è un brand inglobato in FCA Italy SpA. Questa, a sua volta fa parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, nato da un accordo concluso tra Fiat e Chrysler Group. All’interno di questo contenitore troviamo vari brand leader del settore automobilistico: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional e Jeep. Ma anche Lancia, Ram Trucks, Abarth, Maserati, Comau, Magneti Marelli e altri prestigiosi nomi.

Fiat Chrysler Automobiles è quotata alla Borsa Italiana e al NYSE ed è presente in più di 150 Paesi. Conta un totale di quasi 240mila dipendenti. Una buona parte di essi lavora negli storici stabilimenti Fiat di Mirafiori, Pomigliano d’Arco e Melfi. Ad oggi vi sono ulteriori assunzioni in corso nel Gruppo FCA soprattutto a Modena e a Torino. Vediamo le figure ricercate.

Le risorse da impiegare in FCA: Modena

Addetto/a Verniciatura;

Auxiliary Power Module – Design Release Engineer;

Connected Vehicle E2E System Architect;

Connected Vehicle E2E Systems Integration Engineer;

Connectivity Components Specialist;

E-Motors Design Release Engineer;

Electric Vehicle Specialist;

EMEA CRM Manager;

Fuoriserie – Program Manager;

Homologation Specialist (sostituzione maternità);

HV Battery Modules – Design Release Engineer;

Material Management Responsible;

On Board Charger – Design Release Engineer;

Product Manager;

Project Chief – Brakes;

Quality Financial Controller;

Quality Manager – Engine Systems, HVAC & Gasoline Engines;

Retail Process Project Manager;

xIL Systems & HW Engineer.

Le risorse da impiegare in FCA: Torino

Quality Manager – e-Pwt Application 400v;

Quality Specialist – Infotainment, Connectivity & ADAS.

Dove inviare la candidatura

Per ottenere informazioni dettagliate a proposito di ciascuna posizione aperta, invitiamo a prendere visione del portale FCA dedicato al recruiting. In aggiunta alle posizioni aperte, è possibile inserire il proprio curriculum vitae nel portale per le prossime selezioni di lavoro.

Ecco, dunque, quali sono le assunzioni in corso nel Gruppo FCA.

Approfondimento

Nuove opportunità di lavoro anche nel settore bancario-assicurativo (cliccare qui).