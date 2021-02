Buone notizie per chi intende inserirsi nel settore bancario assicurativo. Assunzioni in arrivo da UnipolSAI, grande gruppo storico leader del mercato nell’offerta dei servizi del terziario avanzato. Vediamo la storia dell’azienda, quali sono i profili ricercati. E come presentare la propria candidatura.

La storia di UnipolSAI

Unipol Gruppo Finanziario SpA è una società con sede centrale a Bologna. La sua nascita risale al 1963. La holding è quotata nella Borsa italiana. E vanta una consistente presenza capillare sul territorio nazionale con circa 2.700 agenzie assicurative e 300 filiali bancarie.

Unipol ha all’attivo un portfolio di oltre 15 milioni di clienti e quasi 13mila dipendenti nel Paese. Il Gruppo opera tanto nel mercato bancario con Unipol Banca. Quanto in quello delle assicurazioni con UnipolSAI Assicurazioni, UniSalute e Linear Assicurazioni. Inoltre l’azienda è presente anche nel settore alberghiero con Atahotels e UNA Hotels Resort.

Assunzioni in arrivo nel settore bancario-assicurativo

Al momento, le Regioni italiane in cui ci sono maggiori possibilità di lavorare per l’azienda sono: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Mentre i profili ricercati sono i seguenti:

amministrativo sinistri auto;

addetto commerciale;

project manager;

digital marketing specialist;

asset manager real estate;

audit – project & reporting specialist;

ormeggiatore;

pmo vita direzione sistemi informatici;

addetto digital image;

specialista amministrazione;

linear – responsabile wfm, control room, real time monitoring call center;

progettista hardware;

assuntore rischi auto;

devops engineer;

frontend developer;

specialista presidio tecnico prodotti bancassurance;

Java solution designer;

tutor rete vendita;

analista big data;

addetto ingegneria e rischi finanziari;

internal digital channel specialist;

business analyst;

mobile software engineer iOS;

specialist digital image.

Ecco dunque le assunzioni in arrivo nel settore bancario-assicurativo.

Dove inviare la candidatura

Chi fosse intenzionato a cercare opportunità in UnipolSAI può prendere visione della pagina apposita cliccando sul seguente link. Gli annunci di lavoro pubblicati sul sito sono rivolti ai candidati di entrambi i sessi. In conformità alla Legge 903/1977.