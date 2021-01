L’azienda Trenitalia è alla ricerca di diverse figure professionali cui proporre un contratto a tempo indeterminato. La S.P.A., che gestisce il trasporto ferroviario merci e passeggeri sul territorio italiano, cerca giovani diplomati o laureati per assumere in diverse città italiane figure tecniche e amministrative.

La maggior parte di queste posizioni scade a fine gennaio quindi invitiamo gli interessati ad affrettarsi e a controllare sul sito scadenze e i requisiti specifici.

Le posizioni aperte

Al momento sono aperte sette posizioni lavorative, tutte che prevedono un contratto a tempo indeterminato. Queste le figure professionali che l’azienda italiana ricerca.

a) Esperto di trazione elettrica: come requisito c’è la laurea magistrale in ingegneria elettrica, elettronica o dei trasporti.

b) Credit controller: necessaria laurea magistrale in discipline economiche.

c) Specialista dell’amministrazione e contabilità: laurea magistrale in discipline economiche.

d) Ispettore di cantiere per la direzione lavori di opere civili: richiesto diploma di geometra o laurea triennale oppure magistrale in ingegneria civile, ambientale o architettura.

e) Training specialist: richiesta laurea magistrale in materie umanistiche, economiche o giuridiche. Preferibile un profilo già specializzato nell’ambito della formazione e nelle risorse umane.

f) Talent acquisition specialist: necessaria laurea magistrale in ambito umanistico, economico o giuridico

g) Buyer: necessari studi in area economico-giuridica o ingegneria gestionale.

Per ognuna di queste figure sono previste più assunzioni. Per quanto riguarda gli ispettori di cantiere, per esempio, sono disponibili otto posti di lavoro per la stessa mansione.

Assunzioni a tempo indeterminato con Trenitalia

Il contratto offerto in seguito alle selezioni previste è a tempo indeterminato. La maggior parte dei posti disponibili si trova nelle città di Roma, Genova e Bari.

Le scadenze per sottoporre le candidature dipendono dalle posizioni, pertanto consigliamo di controllare sul sito. Sempre sul sito è spiegata la procedura di candidatura e la retribuzione prevista per queste assunzioni a tempo indeterminato con Trenitalia.