Il Royal Mint inglese è equiparabile alla Zecca di Stato. Il suo prestigio legato al periodo vittoriano e più in generale alla storia dell’Inghilterra, ne fanno un’istituzione emblematica della monarchia anglosassone.

Ogni anno il Royal Mint conia monete commemorative che permettono di celebrare persone ed eventi che hanno contribuito in maniera significativa alla storia dell’Inghilterra e mondiale. Sono monete preziose, curate nei minimi dettagli e disponibili in una vasta varietà di prezzi (da poche decine sterline fino a prezzi enormemente più alti).

Chi non vorrebbe avere in tasca una moneta dedicata a David Bowie o ai Queen!

Oltre alle immancabili monete commemorative legate agli anniversari della Famiglia Reale (il matrimonio di William e Kate, i Cinquant’anni di regno di Elisabetta II, George III, la Regina Vittoria), ci sono monete che celebrano i Grandi Britannici (Agatha Christie, Rosalind Franklin, Shakespeare, Sir Isaac Newton).

Ci sono inoltre monete legate alle leggende della musica (Elton John, David Bowie, Queen). Oppure monete dedicate ai personaggi per bambini (Paddington, Winnie The Pooh, The tale of Peter Rabbit).

Ci sono monete dedicate ai monumenti inglesi (per esempio alla Tower of London) e monete dedicate ai grandi eventi storici (non ultima una serie di monete dedicate alla Brexit). Ci sono naturalmente monete a edizione limitata o monete rarissime da poter acquistare tramite trattativa privata.

A prescindere dal personaggio, tutte le monete possono essere fatte in materiali diversi (argento, oro, platino, un mix di materiali diversi) e sono rifiniti secondo lo standard Proof (nuova di Zecca) o Brilliant Uncirculated (moneta non circolante).

Le collezioni del 2021

Per il 2021, una collezione di monete celebra Sir Walter Scott, poeta, romanziere e storico scozzese. Ci sono monete dedicate a HG Wells, l'uomo che ha reso realtà la fantascienza e a John Logie Baird, inventore britannico, pioniere della televisione. Non poteva mancare una moneta commemorativa per i 95 anni della Regina, orgoglio della nazione.