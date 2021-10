Sono un bellissimo ricordo delle nostre nonne, che li utilizzavano per decorare casa e come base per i soprammobili. Qualcuno li tiene ancora da parte, altri li avranno sistemati in qualche soffitta o scatolone.

Parliamo dei vecchi centrini per mobili. Così semplici all’apparenza, possono diventare il complemento migliore per abbellire tanti oggetti della nostra casa.

Ecco perché, nel caso volessimo sbarazzarcene, dovremmo ripensarci e riciclarli. In fin dei conti il riciclo creativo è un’attività piacevole e rilassante. Con un po’ di fantasia ci permette di abbellire tutta casa.

Qualche settimana fa avevamo visto come realizzare dei meravigliosi centrotavola autunnali. Erano spunti davvero semplici e pratici che potevamo completare in un batter d’occhio.

Ora illustreremo come reimpiegare in modo altrettanto intuitivo i nostri vecchi centrini. Ecco alcune fantastiche idee.

Aspettiamo a liberarci dei vecchi centrini perché con queste idee creative ridaremo vita alla casa

Se pensiamo che i cuscini del divano o delle poltrone siano anonimi o se vogliamo semplicemente abbellirli, potremmo ricamarli coi nostri centrini. Il procedimento è davvero semplice.

Togliamo il cuscino dalla federa, quindi prendiamo il centrino che vogliamo utilizzare. Lo allarghiamo sulla federa e lo fissiamo con qualche puntina per tenerlo fermo.

Ora non ci resta che cucire i punti attorno al centrino per far sì che resti ben attaccato al tessuto e il gioco è fatto. Togliamo le spille e rivestiamo il cuscino. Noteremo subito come avrà acquistato un nuovo aspetto molto più convincente.

Delle tende originali

In modo molto simile a come abbiamo spiegato per i cuscini, possiamo decorare le nostre tende scialbe. Le stacchiamo dal binario e le appoggiamo su una superficie piana, in modo da avere la massima comodità.

Appoggiamo sopra il centrino e cuciamo tutto con cura. Possiamo anche utilizzare più centrini di forme diverse. Daremo un ulteriore tocco di originalità alle nostre tende.

Un acchiappasogni da appendere

Con una semplice cornice possiamo realizzare un acchiappasogni davvero originale, che vedrà il nostro centrino protagonista. Per questo procedimento consigliamo di utilizzare quelli rigidi. Per irrigidire i centrini possiamo aiutarci con la colla vinilica.

Prima di tutto, scegliamo il telaio su cui vogliamo ricamare. Inseriamo il centrino ritagliando le parti che fuoriescono dalla cornice. Quindi, avvolgiamo del nastro di raso attorno al telaio e lo fissiamo con la colla a caldo.

Prendiamo un filo di cotone e fissiamo il centrino nel mezzo della cornice. Annodiamo un paio nastri sotto al telaio e, per finire, fissiamo un’asola sulla parte superiore. Siamo pronti per mettere in mostra il nostro fantastico acchiappasogni decorato!

Dunque, aspettiamo a liberarci dei vecchi centrini, perché con queste idee creative ridaremo vita alla casa. Se amiamo il fai da te, ecco altri spunti interessanti per riciclare i bottoni inutilizzati.