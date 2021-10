La stagione delle fioriture è ormai pressoché conclusa e il nostro giardino si sta già preparando al sonno invernale. Per il giardiniere, inizia una stagione di calma e riposo. Ma solo perché la stagione fredda è arrivata, non vuol dire che il giardino non richieda più nessuna cura. In particolare, l’autunno è il momento giusto per preparare il nostro giardino o orto ad accogliere la primavera l’anno successivo. Ma vediamo nel dettaglio un’operazione importante da compiere a novembre prima che arrivino le gelate.

A novembre il giardino è quasi addormentato ma non dimentichiamo questa operazione indispensabile per le aiuole

Novembre è il momento ideale per dare l’ultima sistemata al giardino prima che la stagione invernale entri nel pieno. Infatti le nostre aiuole sono ormai vuote, ma il terreno non è ancora ghiacciato. Perfetto per lavorare senza impedimenti.

Quindi, a novembre il giardino è quasi addormentato ma non dimentichiamo questa operazione indispensabile per le aiuole. L’operazione indispensabile da compiere è la pulizia e preparazione delle aiuole.

Puliamo le aiuole e concimiamo il terreno

La prima cosa da fare è pulire le aiuole dai resti delle piante precedenti. Estirpiamo quindi le radici rimaste, fusti, legnetti e tutti i residui più ingombranti delle piante.

Questo è il momento migliore per dare nutrimento al terreno. A novembre possiamo distribuire del fertilizzante nelle nostre aiuole. Perfetto a questo scopo è l’humus di lombrichi. Possiamo produrlo in maniera molto semplice nel nostro giardino utilizzando una compostiera (o composter) apposita. Spargiamo generosamente l’humus nelle nostre aiuole per un terreno più ricco e fertile. Ma non è finita qui.

Vanghiamo il terreno e proteggiamolo per l’inverno

Per permettere all’humus di penetrare a sufficienza nel terreno, operiamo una semplice vangatura delle aiuole. Non occorre andare in profondità. Dobbiamo soltanto ‘rompere’ il terreno, per rendere le nostre aiuole più drenate. Inoltre, un terreno smosso e non compatto sarà molto più semplice da lavorare una volta arrivata la primavera.

Dopo la vangatura, se vogliamo possiamo stendere uno strato protettivo per preparare le nostre aiuole alle prime gelate. Possiamo utilizzare uno strato di paglia, di foglie o di sfalci per creare una semplice pacciamatura. Lo strato proteggerà il terreno dal gelo. Questa operazione è importante soprattutto se abbiamo intenzione di piantare dei bulbi nelle nostre aiuole, in modo che le piantine riescano a spuntare senza problemi a primavera. Per goderci una fioritura di bulbi spettacolare la prossima primavera, ecco un consiglio prezioso su come assicurarsi che i bulbi dei fiori superino l’inverno.