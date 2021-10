Una tavola d’effetto è il miglior biglietto da visita per accogliere gli ospiti. L’autunno ci regala tante idee preziose e intelligenti per arricchirla con prodotti a tema. Con i consigli che forniremo in questo articolo non solo daremo una rinnovata alla nostra tavola, ma profumeremo tutto l’ambiente.

Decoriamo e impreziosiamo la tavola con questi meravigliosi centrotavola autunnali che stupiscono tutti e non ce ne pentiremo.

L’ortaggio di stagione che abbellisce la casa

Non c’è niente di meglio di una bella zucca per ornare la tavola per l’autunno. Con questa possiamo realizzare un grazioso vaso che ospiterà i nostri fiori più colorati. Ecco come fare.

Per prima cosa, dobbiamo prendere le misure del contenitore in cui vogliamo mettere i fiori. Appoggiamo il vaso al contrario sulla cima della zucca e incidiamo attorno con un coltello. Svuotiamo completamente l’interno, quindi vi adagiamo il vaso con dentro una spugnetta.

Ora non ci resta che abbellirlo con i fiori che preferiamo, creando un magnifico bouquet per la tavola.

Un’alternativa fantasiosa per ospitare i fiori

Come alternativa per mettere in bella mostra i nostri fiori possiamo utilizzare degli appositi barattoli di vetro. Prima di tutto, dovremo lavarli e asciugarli per bene. Quindi, se le abbiamo in casa, possiamo usare delle vernici acriliche per dipingere come più ci piace l’esterno.

Completiamo l’opera infiocchettando i vasi con uno spago, poi vi inseriamo i fiori. I contenitori saranno la nuova casa per le nostre adorate piantine e daranno un tocco di classe a tutta la tavola.

L’ultima idea è forse la più stravagante, ma garantirà un effetto scenico di altissimo livello. Si tratta di realizzare una sorta di centrotavola galleggiante con la frutta di stagione. Il procedimento è più semplice di quello che possa sembrare.

Come base useremo un recipiente in vetro o ceramica, come una biella per l’insalata. Più è capiente più riusciremo ad arricchirlo. Una volta procurato, vi versiamo un bel po’ di acqua, quindi lo riempiamo con la frutta secca. Le nocciole vanno benissimo.

Ora possiamo impreziosirlo appoggiandovi dei porta candele fatti con le mele che galleggeranno sull’acqua. Per realizzarli basterà incidere la parte superiore del frutto, svuotarla e inserirvi il contenitore con la candela profumata.

Ecco alcuni metodi intelligenti per stupire gli ospiti con delle creazioni originali e sorprendenti per la tavola. Se l’argomento è di interesse, consigliamo di leggere queste furbe idee di riciclo dei vecchi bottoni.