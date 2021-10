Come cantava il grande e compianto Lucio Battisti, viaggiare può essere divertente, interessante e coinvolgente.

Viaggiare a piedi ed in bicicletta, ma anche in auto o in moto per i passeggeri, sono tutti modi di muoversi e contemporaneamente guardarsi in giro e godersi il paesaggio che si snoda sotto i nostri occhi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

C’è però un mezzo di trasporto che ci permette di viaggiare senza essere impegnati alla guida: il treno.

Viaggiare in treno è un ottimo sistema per i nostri spostamenti.

Ma per goderci anche il paesaggio, oltre che per muoverci da un luogo all’altro, non servono i treni moderni veloci, superveloci e iperveloci.

Treni che fanno diventare i panorami strisce di colore indistinto e che grazie alla loro rapidità non ci lasciano nemmeno il tempo di realizzare di essere in movimento che il viaggio è già terminato.

Viaggiare in treno come guardare un film

Invece esistono dei treni ottimi per goderci il paesaggio offerto dal viaggio.

Treni ormai passati di moda con il loro movimento lento e quasi cogitabondo.

Quei treni che usavano i nostri nonni e che adesso sono quasi in disuso: le littorine.

Quindi se vogliamo riscoprire un modo di viaggiare che ci permetta di guardare i panorami fuori dai finestrini dobbiamo semplicemente salire su uno di questi pezzi da museo ancora in funzione.

Perché di littorine in funzione ce ne sono ancora alcune e in due casi i loro itinerari ci portano a fare dei percorsi veramente molto belli ed originali.

Questi percorsi sono stati addirittura citati dal quotidiano inglese The Guardian come due fra i dieci migliori viaggi del mondo da fare in treno.

Questo nobile mezzo di trasporto ci permette di godere di due unici originali ed indimenticabili viaggi

Questi itinerari tutti italiani sono quello effettuato lungo la ferrovia Circumetnea in Sicilia e quello del Trenino Verde in Sardegna.

Il tragitto della ferrovia Circumetnea parte da Catania per giungere a Riposto per un totale di 110 chilometri, effettuando il periplo dell’Etna.

Durante il viaggio si può godere della vista di paesaggi sempre diversi: vallate con rigogliose colture di fichi, aranci, pistacchi ed ulivi.

Inoltre, durante il viaggio si incontrano borghi antichi e stazioni quasi abbandonate, il tutto con l’Etna che troneggia sullo sfondo.

Il Trenino Verde si muove, invece, da Sassari a Tempio Pausania.

Il tragitto offre panorami stupendi della Sardegna settentrionale, dato che passa attraverso strette valli e all’interno di un tunnel a spirale, terminando il suo tragitto nella raffinata stazione art déco di Tempio.

Questo nobile mezzo di trasporto ci permette, perciò, di godere di due unici, originali ed indimenticabili viaggi, lasciandoci immagini indelebili di meravigliosi paesaggi italiani.