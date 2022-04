Non ce ne voglia, ma così conciata non l’avevamo mai vista. Però, si sa, l’icona del pop, regina della trasgressione può permettersi anche questo. Di farsi vedere in una versione probabilmente non riuscita o ancora in corso di restyling (rinnovamento) del viso. Occhi dal colore incerto, diverso, quasi grigio. Labbra gonfie e zigomi sproporzionati rispetto al mento. Treccine lunghe e sottofondo musicale del brano Frozen. Quanto basta per incassare non solo un tripudio di follower e di commenti ma anche il rimbalzo su tutta la stampa internazionale.

Celebrity in controtendenza

Se negli ultimi tempi molte dive si sono fatte immortalare in una versione per così dire nature, Madonna non abbraccia la nuova filosofia di vita. Apparentemente tutta impostata su una bellezza naturale oppure caratterizzata dall’uso di prodotti bio. Bene inteso, anche il look naturale magari proprio naturale non è. Nel senso che dietro potrebbe esserci tutto un lavoro di make-up volto a creare un effetto angelico e semplice. Però non possiamo far mistero delle star con ricrescita di capelli bianchi, come Julia Roberts. Un modo per dire al Mondo che si accettano le defezioni degli anni che avanzano. Poi ci sono Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz e Jennifer Aniston che puntano su un effetto angelico. Giusto per fare qualche nome. Ma Madonna, no. Poco più che sessantenne cerca il viso che aveva una volta. L’immortalità esteriore. Perché lei, le tendenze non le segue. Le crea.

Madonna provoca la Rete e ottiene milioni di visualizzazioni con un video shock e sullo sfondo un nuovo album

Il popolo dei fans però sono preoccupati. Dieci milioni di visualizzazioni su Tik Tok e molti commenti negativi non avrebbero affatto turbato la celebrity. Dopo un poco, infatti, si è mostrata con un secondo video tratto dal nuovo remix di Frozen. Se e qual è la strategia di marketing che c’è dietro è difficile capirlo. Ad ogni modo è finora risultata vincente se guardiamo i numeri al secondo. E ancora una volta, la star di tutti i tempi spicca tra gli altri. Anche così brutta, (ci perdonerà!) piace, addirittura preoccupa i più devoti estimatori. Che poi al di là del personaggio, che può piacere o meno, è indubbia la qualità artistica della super star. E poiché siamo abituati a pensare male, colleghiamo la sua provocazione alla notizia ufficiosa della possibilità di un nuovo album.

Dalle riviste più accreditate del Mondo della musica, apprendiamo che la popstar avrebbe rimesso piede negli studi di registrazione. Il futuro, lo scopriremo solo vivendo. Intanto con 10 milioni di visualizzazioni per un video di 2-3 secondi, si riconferma mito ti tutti i tempi. Se voleva testare l’audience, ci è riuscita bene. Intanto Madonna provoca la Rete e ottiene milioni di visualizzazioni con un video shock e sullo sfondo un nuovo album. L’ultimo nel 2019 dal titolo «Madame X». Ci aspettiamo sorprese come lei stesso ha promesso sui social.

