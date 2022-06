Continuano ad arrivare buone notizie sul versante del lavoro in Italia. In particolare per chi vive al Nord e al Centro del Paese e che sta cercando un nuovo impiego. Pochi giorni fa uno dei colossi della grande distribuzione organizzata tricolore ha annunciato un importante piano di espansione biennale. Un piano che entro il 2024 dovrebbe portare all’apertura di 48 nuovi punti vendita tra Lombardia ed Emilia Romagna. Quindi iniziamo a prepararci se stiamo cercando una nuova occupazione perché arrivano quasi 1.000 posti di lavoro dedicati a diplomati e laureati. Vediamo di cosa si tratta, le figure ricercate e come presentare la propria candidatura.

Conad assumerà circa mille persone entro il 2024

Conad Centro Nord è la sezione del Gruppo Conad che si occupa della gestione e distribuzione dei punti vendita di Lombardia ed Emilia Romagna. Attualmente le strutture controllate sono più di 270, dislocate in quasi tutte le province delle due regioni, comprese Milano, Parma e Reggio Emilia. Zone d’Italia in cui si stanno moltiplicando le offerte di lavoro da parte di importanti aziende nazionali e multinazionali.

Un gruppo, Conad Centro Nord, in forte crescita ed espansione, protagonista di 17 nuove acquisizioni negli ultimi 12 mesi. Ma soprattutto un gruppo che ha recentemente annunciato un piano di sviluppo che porterà all’apertura di 48 nuovi punti vendita nei prossimi 2 anni.

In questi negozi di prossima apertura saranno inseriti 944 nuovi addetti che verranno assunti progressivamente nel biennio 2022-2024. È il momento di scoprire le nuove figure professionali richieste e le metodologie di candidatura a una delle posizioni attualmente aperte.

Arrivano quasi 1.000 nuovi posti di lavoro per diplomati e laureati al Nord Italia in questa importantissima azienda della grande distribuzione

Come è facile intuire Conad inserirà nel proprio organico le classiche figure professionali impiegate nel settore della grande distribuzione di generi alimentari. Ci sarà quindi spazio per cassieri, magazzinieri, addetti ai reparti e al rifornimento e responsabili di negozio. Per alcuni lavori dovrebbe essere sufficiente il diploma. Per altri, come quelli di responsabile, potrebbe servire la laurea.

In attesa di notizie più precise che dovrebbero arrivare a giorni, il consiglio è quello di monitorare la sezione Lavora con Noi del sito Conad. Qui troveremo il modulo per presentare la candidatura e inserire il curriculum, i requisiti richiesti e le modalità di selezione. Oltre, ovviamente, alle altre posizioni attualmente aperte in tutta Italia per cui è possibile candidarsi in ogni momento per via telematica.

