L’ultima apparizione in ordine di tempo riguarda il ritratto di coppia. Il primo di Kate e William insieme, esposto a Cambridge che, però, non ha il placet della critica. Sin dalle nozze la bella Kate, inutile negarlo, fa pensare alla mamma di lui. La Principessa del popolo che ad un certo punto si smarca dalla Royal family che tanto male le ha fatto e si dedica al prossimo. Incontra Madre Teresa di Calcutta con la quale instaura un rapporto fraterno e che per uno strano destino morirà 5 giorni dopo l’incidente mortale di Lady Diana. Incontra i malati di AIDS e i bambini poveri in giro per il Mondo.

Intimità svelata

Dopo di lei, iniziano a farlo in tanti. Spesso per campagna elettorale e promozione del proprio personaggio pubblico. Ma a nessuno riesce così bene. Ci pare quasi assistere ad un perenne match nuora verso suocera quando è la mamma di lui a far rumore anche se non c’è più. Perché la Principessa, col suo sorriso benevole ma che mal celava una certa malinconia, conquista il popolo. La sua storia personale è di dominio pubblico: disturbi alimentari, crisi di ansia e quel sentirsi sempre inadeguata. Questa intimità svelata fa sì che la gente la percepisca più vicina. Poi arrivano Meghan e Kate. La prima, in verità, proprio pare non tenere alla conquista del popolo inglese. La seconda sì, eccome!

Nuora verso suocera, quando è la mamma di lui a creare tendenza, tutti gli aspetti in cui Kate insegue Diana Spencer

Kate ambisce ad entrare nel cuore della gente. Non a caso studia come fare in modo che anche il marito William possa divenire Re del popolo. Come Diana, in pubblico sorride molto e spesso è in compagnia dei figli. Veniamo all’abito. Diana è certamente regina di stile per quei tubini che le calzano a pennello, ma soprattutto perché indossa l’abito con disinvoltura. E con distacco. Quasi con menefreghismo. O in tuta o con un abitino griffatissimo, il suo atteggiamento non cambia. Ed è quindi proprio questo portamento innato e naturale a renderla elegante.

Le imitazioni

Kate studia bene cosa indossare. Dai capi riciclati nel tentativo di essere simile a tutte le donne che indossano più volte uno stesso abito, a quelli costosissimi. Cerca qualche momento di consapevole improvvisazione per conquistare fotografi e telecamere. Che, per carità, la immortalano ma non percepiamo spontaneità nelle gesta. A volte indossa gioielli di Diana Spencer come si conviene, ma il paragone non regge. Sono e saranno sempre persone diverse. Uniche, ciascuna a suo modo. Nuora verso suocera quando è la mamma di lui a lasciare il segno. E meglio sarebbe cercare di non imitarla ma far venir fuori la propria di personalità.

