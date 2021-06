In città e non solo è diventato ormai un must per spostarsi tra casa e ufficio, per visitare la città uscire con gli amici. Non si tratta dello scooter, bensì del monopattino elettrico e della bici elettrica, che stanno spopolando tra giovani e adulti. Infatti, i consulenti di ProiezionidiBorsa in un precedente articolo hanno già illustrato come scegliere la bici elettrica più adatta alle proprie esigenze.

Quasi tutti li preferiscono ormai a scooter o moto oltre che per la comodità si spostarsi, soprattutto perché non sono soggetti a bollo e assicurazione. Garantendo inoltre proprio come gli scooter e moto, celerità e praticità negli spostamenti. Ma non tutti sanno che arrivano multe salate per chi guida il monopattino o bici elettrica adottando questi comportamenti poco prudenti. Ovvero, anche per la guida di monopattini e e-bike è necessario seguire regole ben precise dettate dal codice della strada, ma soprattutto dal buon senso.

Arrivano multe salate per chi guida il monopattino elettrico o bici elettrica

Pertanto se pure è vero che col monopattino o bici elettrica risparmiamo tanti soldini di assicurazione e bollo, ciò non ci esime da determinate regole. Infatti non tutti sanno che quando siamo alla guida del nostro monopattino elettrico o e-bike, non si possono tenere le cuffie auricolari. Si rischiano infatti multe salate, che vanno da un minimo di 165 euro ad un massimo di 660 euro. Infatti, anche per chi guida il monopattino o la bici elettrica è vietato l’uso di cuffie, ai sensi dell’art. 173 del codice della strada. Tutti i conducenti hanno il divieto assoluto di utilizzare “apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore”.

Guidare con le cuffie è molto pericoloso sia per sé stessi che per gli altri. Infatti, oltre ad estraniarsi dalla realtà non ci si accorge di eventuali segnalazioni sonore. È stato dimostrato infatti, che si impiegano 4 secondi in più nell’individuare eventuali pericoli. Pertanto è consentito, utilizzare un dispositivo vivavoce oppure un auricolare singolo. Guidare con le cuffie è davvero pericoloso, più che temere le multe è necessario preoccuparsi del bene supremo, la vita nostra e degli altri.

