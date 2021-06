Passeggiando per le città, notiamo che sempre più persone circolano in bici elettrica e ci è venuta voglia di acquistarne una. Ma come fare? Il mercato di bici elettriche è pieno, ci sono offerte di tutti i tipi e migliaia di modelli per ogni esigenza. Ebbene, quest’oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa, illustra i diversi modelli sul mercato e come scegliere la più adatta, senza rischiare di spendere cifre esorbitanti.

È la bici che tutti vogliono ma si rischia di buttare soldi se non è adatta al proprio stile di vita. Infatti, pochi sanno come sceglierla in base alle proprie necessità, ecco allora dei pratici consigli. Innanzitutto, è bene chiarire subito che avere una bici elettrica, non è come avere il classico motorino. Bisognerà comunque pedalare, il motore elettrico assisterà il ciclista a seconda del livello di assistenza selezionato, mediante un piccolo computer di bordo. Pertanto se si pensa che non bisognerà faticare, si sbaglia. Sarà sempre un ottimo modo di fare movimento, ma in maniera assistita.

Come dicevamo sopra, esistono biciclette elettriche di tutti i tipi, da trekking, da corsa, da città. Addirittura pieghevoli e pensate per portare un paio di bambini in condizioni di tutta sicurezza. Insomma, davvero ce ne sono per tutte le esigenze e per tutti i gusti. Se abbiamo deciso di acquistarne una per spostarci da casa in ufficio, senza rimanere intrappolati nel traffico delle ore di punta, allora quella che fa per noi è la classica city bike. Le caratteristiche di questa e-bike, la rendono ideale pere il traffico cittadino, sono comode anche per un tipo di abbigliamento non proprio sportivo. Consentono una postura comoda, ideale anche per chi è in abbigliamento più classico.

Mentre se abbiamo poco spazio, si può optare per una bici pieghevole, da mettere nel bagagliaio dell’auto o da tenere in appartamento. Sono ideali per chi deve prendere l’autobus, in quanto possono essere appunto ripiegate, o da portare in ufficio. Poi, se non vogliamo rinunciare all’avventura, potremo spingerci ad acquistare una mountain-bike, ideale per percorsi su sterrati ma in tutta sicurezza.

