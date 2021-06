Le ragioni che portano spesso alla considerazione di un soppalco sono quasi sempre due. Primo, recuperare spazio in un’abitazione di ridotte superfici anche in rapporto al numero di occupanti (qui al link un possibile esempio). In secondo luogo provare a sfruttare l’eccessiva altezza di un ambiente domestico, specie nelle abitazioni più datate.

Più spesso tuttavia le due ragioni si intrecciano e rafforzano a vicenda, mentre sono meno forti le ragioni esclusivamente estetiche. Vediamo allora quanto costa fare un soppalco e ricavare un’altra camera per la nostra casa.

La legge e i regolamenti comunali

La realizzazione di un soppalco richiede il rispetto di requisiti tecnici-normativi e di natura tecnica legati alle varie tipologie di soppalco. Quest’ultimo infatti può realizzarsi in legno, in cartongesso, in ferro, etc.

Sul primo punto la legge impone obblighi e restrizioni operative solo in merito ai c.d. impalchi abitabili, ossia quelli con profondità maggiore a 1,8 m. Ogni Comune dispone di propri regolamenti edilizi in cui dettaglia minuziosamente la materia.

In particolare essi prevedono quale deve essere l’altezza del vano in cui sorgerà il soppalco. Ad esempio, per un soppalco abitabile i regolamenti più elastici chiedono altezze minime pari a 2,10-2,20 m sia sopra che sotto la struttura. Quelli più rigidi chiedono invece distanze maggiori sia sopra che sotto.

Per non sbagliare (ma anche per non realizzare opere abusive) è bene chiedere i dettagli all’Ufficio Tecnico del proprio Comune di residenza. E molto meglio sarebbe affidarsi a un professionista. Un soppalco abitativo è una vera e propria struttura edile, al pari di una qualunque stanza di casa.

In merito alla superficie del soppalco abitativo

Oltre alle norme sulle altezze sotto e sopra la piattaforma del soppalco, ci sono quelle relative alla superficie complessiva realizzabile e all’altezza della balaustra.

Sul primo punto, la superficie del soppalco non può eccedere 1/3 dell’ambiente da soppalcare se le altezze sotto e sopra non arrivano a 2,2 m. Se invece sono oltre queste misure, la superficie del soppalco può essere pari alla metà del vano da soppalcare.

In merito alla balaustra, essa di norma deve essere pari o superiore a 1,10 m.

Passiamo a vedere quanto costa fare un soppalco e ricavare un’altra camera per la nostra casa

I costi variano da un intervento a un altro in base a una serie di parametri. Sul costo finale incidono infatti: gli oneri burocratici e la parcella del professionista. Poi i materiali scelti per la scala, la piattaforma e la balaustra; infine incide anche la superficie complessiva da soppalcare.

Procedendo per costi medi omnicomprensivi, cioè dalla scala alla piattaforma fino al parapetto, essi vanno dai 500 ai 1.500 euro/mq.

Se si propende per l’economicità, bisogna optare per i soppalchi in cartongesso o in ferro. Qui i costi medi al mq oscilleranno tra i 400 e gli 800 euro. Già per quelli in acciaio bisogna aumentare la forchetta di prezzo di 100 euro in più.

Invece le strutture più costose sono quelle in muratura, in legno e, soprattutto, vetro. Per esse si spenderanno in media dagli 800 ai 1.500 euro/mq.

