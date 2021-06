Le orchidee sono tra i fiori da appartamento più amati e affascinanti. Originari dei Tropici, queste piante amano gli ambienti caldi e con un’elevata umidità.

Esistono moltissime specie diverse di orchidea, ognuna con fiori splendidi e unici, ma in comune hanno il fatto di essere fiori delicati e sensibili ai cambiamenti. Ecco perché a volte, anche senza trascurarle, le orchidee iniziano a mostrare segni di sofferenza e perdono i fiori.

Ecco perché le orchidee perdono i loro bellissimi fiori e come rimediare

In generale, le orchidee amano gli ambienti molto umidi e con temperature che non scendono mai sotto ai 20°. Inoltre, anche la luce è molto importante: le orchidee preferiscono ambienti ben illuminati, ma dove non siano esposte a luce diretta.

Purtroppo, può capitare che le nostre amatissime orchidee smettano di produrre fiori e che addirittura inizino a perdere quelli che hanno. Questo può dipendere soprattutto da due fattori:

a) scarsa o eccessiva illuminazione: posizionando l’orchidea al buio, questa non produrrà più fiori. Al contrario, anche un eccesso di luce, specialmente d’’estate, può rallentare o bloccare la produzione di fiori;

b) scarsa umidità: se d’inverno è sufficiente bagnare le orchidee una volta ogni 10 giorni circa, d’estate si consiglia di innaffiarle almeno una volta ogni 5. L’elevata umidità si mantiene anche grazie alla vaporizzazione del fogliame e dei fiori.

In generale, le orchidee fioriscono nel periodo invernale e in primavera, mentre la produzione di fiori si blocca d’estate. Quindi, può essere normale che i fiori diminuiscano d’estate.

Perché è importante che l’orchidea sia in fiore

I fiori delle orchidee sono splendidi, ma anche molto delicati ed ecco perché quando le orchidee perdono i loro bellissimi fiori è importante sapere come rimediare. Infatti, i fiori indicano lo stato di benessere o malessere della pianta. Se la pianta è piena di fiori sta bene, se li perde e non fiorisce invece può indicare uno stato di malessere.

Per cui, se è vero che d’estate la produzione di fiori rallenta, bisogna essere certi che si tratti di un fenomeno fisiologico. Ecco perché è necessario controllare che la pianta riceva le giuste quantità di luce e acqua.