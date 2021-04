Ci sono momenti nella vita di tutti noi in cui si ha la sensazione che non stiamo più in equilibrio con ciò che ci circonda.

Non si è più in sintonia tra ciò che stiamo facendo e quelli che sono i nostri desideri e le nostre aspirazioni. È un momento che si può verificare in diversi ambiti della nostra vita sia privata che professionale.

In quest’ultimo caso esiste la possibilità che non ci si senta più in armonia con ciò che è il nostro ambiente di lavoro. Ci manca la sintonia con quello che facciamo e ciò che invece vorremo fare.

Può capitare di non comprenderne il motivo e spesso rimaniamo fermi nell’attesa che questa sensazione scompaia magari considerandola solo di passaggio. E se non lo fosse?

Non ci crederà nessuno ma il modo migliore per capire quando cambiare lavoro è verificare la presenza di questi 3 sorprendenti segnali. Nelle prossime righe andremo ad analizzarli singolarmente.

Calcolare continuamente l’ora in cui si finirà di lavorare

Il primo di questi 3 segnali sembrerà banale ma è controllare troppo spesso il proprio orologio. Infatti, se durante il lavoro si controlla il cellulare tante volte per calcolare quanto manca alla fine della giornata lavorativa, allora questo è indicativo.

Tutti conoscono il detto per cui bisogna fare quello che piace e non si lavorerà manco un giorno perché non ci si accorge del tempo che passa. Se invece non si vede l’ora che il tempo al lavoro finisca, allora è bene porsi qualche domanda.

Probabilmente è il momento di cominciare a pensare se non sia il caso di cambiare occupazione.

Perdere più tempo per fare mansioni che si sarebbero svolte molto velocemente

Il secondo segnale è il calo di produttività. In particolare, il cambio di tempi in cui uno svolge le proprie mansioni. Magari i primi tempi si terminava il proprio lavoro brevemente sentendosi soddisfatti.

Adesso, invece, non è più così e ci si trascina per giorni le cose da fare e questo è un segno da non sottovalutare assolutamente. Il motivo è che può essere un sintomo che indica che si è proprio arrivati ed è il momento di cambiare.

Non ci si gode il fine settimana

Infine, ultimo segnale è connesso a come si trascorre il proprio fine settimana. Infatti, se non ci si riesce a godere il momento di stacco bisogna riflettere. Il motivo è che si pensa al fatto che si ritornerà a lavoro il lunedì successivo e quindi non si prova alcun relax.

Questo genera a sua volta tensione e, di conseguenza, è indicativo che il nostro lavoro forse non va più bene. Concludendo, è molto importante, soprattutto per la propria serenità, non sottovalutare queste sensazioni.

Infatti, non ci crederà nessuno ma il modo migliore per capire quando cambiare lavoro è verificare la presenza di questi 3 sorprendenti segnali.