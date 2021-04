I lavoratori che vogliono iscriversi alla Gestione Separata INPS 2021 possono trovare di seguito un elenco completo di tutte le attività con relativi codici ATECO. Di seguito illustriamo anche le principali caratteristiche del fondo previdenziale e assicurativo e le regole di accesso nel 2021.

Come funziona la Gestione Separata INPS

La Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico che gli iscritti finanziano in base a quanto prevede l’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Si tratta di una formula assicurativa. Interessa in particolare: lavoratori autonomi e professionisti senza Albo titolari di Partita IVA; lavoratori co.co.co.; lavoratori a progetto o autonomi occasionali con redditi superiori a 5.000 euro. A differenza della gestione Artigiani e Commercianti che prevede un minimale da versare ogni anno, la Gestione Separata risulta più snella. Ecco perché spesso è la formula che prediligono coloro che sono alle prime armi nell’avvio di una una attività.

Gli iscritti alla Gestione Separata devono identificarsi in un codice ATECO tra quelli ammissibili dalla misura. In questi casi, spesso non si hanno chiare informazioni circa l’attribuzione della propria professionalità ad un particolare codice ATECO. È per tale ragione che in questa fase è sempre utile affidarsi ad un consulente per la disamina del caso specifico.

Quali codici ATECO possono iscriversi alla Gestione Separata INPS 2021

Per muoversi in maniera più chiara nel mare magnum della Gestione Separata, è possibile tenere in considerazione il seguente elenco dei codici ATECO ammissibili. In alcuni casi è possibile trovare delle attività che considerano anche delle casse previdenziali autonome. In questi casi, non vige l’obbligo di iscrizione alla cassa propria laddove il professionista svolga più attività.

I codici

Ecco allora quali codici ATECO possono iscriversi alla Gestione Separata INPS 2021:

Codice ATECO Attività Professionale, Tecnica o Scientifica 41.10.00 Sviluppo progetti immobiliari senza costruzione 52.29.10 Agenzie di operazioni doganali e spedizionieri 62.02.00 Consulenza per il settore ITC 66.21.00 Attività di perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni 68.32.00 Gestione di immobili per conto terzi e amministrazione di condomini 69.10.10 Attività di studi legali 69.20.11 Servizi che forniscono i dottori commercialisti 69.20.12 Servizi che forniscono i periti commercialisti ed i ragionieri 69.20.13 Revisori contabili, consulenti, periti o altri soggetti che svolgono attività di amministrazione, tributi e contabilità 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione dei bilanci 70.21.00 Attività relative alla comunicazione e alle pubbliche relazioni 70.22.01 Consulenza per gestione logistica aziendale 70.22.09 Attività altre inerenti la consulenza imprenditoriale o amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 71.11.00 Attività svolte da studi di architettura 71.12.10 Attività svolte da studi di ingegneria 71.12.20 Servizi per la progettazione di ingegneria integrata 71.12.30 Attività svolte da geometri 71.12.40 Attività di aerofotogrammetria e cartografia 71.20.10 Analisi tecniche di prodotti e attività di collaudo 71.20.21 Attività di controllo di qualità, certificazione di prodotti, sistemi e processi 71.20.22 Attività che favoriscono la tutela dei beni di produzione controllata 72.19.09 Attività di sviluppo sperimentale e ricerca nell’ambito delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 72.20.00 Attività di sviluppo sperimentale e ricerca nell’ambito delle scienze umanistiche e sociali 73.11.01 Servizi di ideazione di campagne pubblicitarie 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing o di altri servizi pubblicitari 73.20.00 Sondaggi di opinione e ricerche di mercato 74.10.10 Attività relative a design di moda e design industriale 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 74.10.90 Altre attività relative al design 74.20.11 Attività relative ai fotoreporter 74.20.12 Attività che interessano le riprese aeree in campo fotografico 74.20.19 Altre attività che rientrano dell’ambito delle riprese fotografiche 74.30.00 Attività di traduzione e interpretariato 74.90.21 Consulenza su sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro 74.90.29 Altre attività inerenti la materia della consulenza sulla sicurezza 74.90.92 Attività che interessano le previsioni meteorologiche 74.90.93 Altre attività per consulenza tecnica NCA 74.90.99 Altre attività professionali NCA 79.90.20 Attività di guida e accompagnatore turistico 82.99.99 Altri servizi per il sostegno alle imprese NCA 85.52.09 Altre attività per la formazione culturale 85.59.90 Altri servizi per l’istruzione NCA 86.90.21 Attività di fisioterapia 86.90.29 Altre attività di tipo paramedico indipendenti NCA 88.91.00 Servizi di asilo nido e assistenza a minori disabili 88.99.00 Attività di assistenza sociale non residenziale NCA 90.01.09 Altre attività di rappresentazioni artistiche 90.03.01 Altre attività dei giornalisti indipendenti 90.03.09 Altre attività di creazioni artistiche e letterarie 93.19.92 Attività delle guide alpine 93.19.99 Altre attività di tipo sportivo NCA 96.09.09 Altre attività che riguardano i servizi per la persona NCA

Ecco dunque quali codici ATECO possono iscriversi alla Gestione Separata INPS 2021. Per sapere come iscriversi rapidamente alla Gestione Separata INPS , è possibile consultare la guida presente qui.