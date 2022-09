Conto alla rovescia per il pagamento del rateo pensionistico n. 10 dell’anno. A partire da dopodomani, 1° ottobre 2022, arriva la pensione del nuovo mese, anche se non per tutti. Per chi ha scelto l’accredito sul conto in banca, infatti, bisognerà attendere il primo giorno bancabile di ottobre, vale a dire lunedì 3. Disco verde, invece, per il canale dei pagamenti tramite Poste, anche in questo caso con i dovuti distinguo tra accrediti diretti e riscossioni in contanti.

Facciamo il punto della situazione, quindi, anticipando solo che arrivano i primi aumenti sulla pensione di ottobre.

Il calendario delle pensioni INPS di ottobre 2022

Dallo scorso aprile si è tornati al vecchio modello, ossia il pagamento coincide con il mese di pertinenza. Tuttavia, il calendario non è sempre uguale per tutti gli aventi diritto.

Per chi riceve il vitalizio sul conto in banca, il giorno di disponibilità valuta cade per lunedì 3 ottobre.

Invece coincide con il primo del mese per i pensionati che incassano i trattamenti tramite il mondo Poste. Infatti da sabato i titolari di Postepay Evolution, carta Postamat e carta libretto potranno prelevare il vitalizio presso gli ATM Postamat.

Infine si procederà secondo l’iniziale del proprio cognome nel caso dei pagamenti in contanti allo sportello postale. In questo caso si consiglia al Lettore di verificare il calendario dei pagamenti posto all’esterno dell’ufficio di riferimento. Ad ogni modo lo scaglionamento dovrebbe essere il seguente:

1° ottobre, sabato: dalla lettera A alla B;

3 ottobre, lunedì: le lettere C e D;

4 ottobre, martedì: dalla E alla K;

5 ottobre, mercoledì: dalla lettera L alla lettera O;

6 ottobre, giovedì: dalla P alla R;

7 ottobre, venerdì: dalla S alla Z.

Arrivano i primi aumenti sulla pensione di ottobre in attesa del Bonus 150 euro

Intanto c’è da dire che da dopodomani inizia un trimestre d’oro e di belle novità per la platea dei pensionati. Nel Decreto Aiuti bis di agosto il Governo Draghi ha anticipato all’ultimo trimestre 2022 la rivalutazione dei vitalizi. L’aumento è pari al 2% e interesserà solo i percettori di trattamenti pensionistici fino a 2.692 euro.

Altri due ritocchi dei vitalizi arriveranno a novembre. Il primo riguarda il conguaglio della perequazione delle pensioni del 2021, e riguarderà tutti i pensionati. A seguire arriveranno i 150 euro di Bonus introdotti dal Decreto Aiuti ter. Tuttavia, l’indennità una tantum spetterà solo ai titolari di trattamenti fino a 20mila euro di reddito IRPEF 2021.

Infine ricordiamo che con il cedolino di dicembre arriveranno anche i soldi della tredicesima mensilità.

