Le startup potranno richiedere un bonus da 1.000 euro a fondo perduto. La richiesta si è aperta il 9 novembre 2021 e termina il 9 dicembre 2021. Ad aver diritto a questo contributo sono i possessori di partita IVA aperta nel 2018, ma che, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, hanno cominciato l’attività solo nel 2019. Questi, infatti, erano stati esclusi dagli scorsi aiuti del Decreto Sostegni a causa della mancanza del requisito del calo del fatturato. Dunque, arrivano altri 1.000 euro di bonus a fondo perduto per queste categorie di lavoratori.

Come fare la richiesta

La richiesta, come è avvenuto per tutti gli altri bonus, bisogna mandarla in via telematica all’Agenzia dell’Entrate entro il 9 dicembre 2021. La domanda può essere fatta solo se si vanno a soddisfare le richieste. Sul sito dell’Agenzia è possibile trovare un PDF online, che spiega attentamente i vari passaggi per fare la domanda. La domanda può essere fatta da un privato oppure da un commercialista.

Vediamo ora quali sono i requisiti per accedere a questo bonus a fondo perduto di 1.000 euro. E comunque è possibile anche non ricevere il bonifico, ma farsi tramutare la cifra in un credito fiscale da far contare nel primo F24 che si deve pagare.

L’agenzia dell’Entrate in questo documento spiega attentamente quali sono i requisiti. E se si hanno tutti i requisiti, è possibile compilarlo con i propri dati e mandarlo. Ricordiamo, però, che questo contributo non spetta a chi ha cessato l’attività dopo il giorno dell’entrata in vigore del decreto, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Ma se invece i requisti si hanno tutti, allora è possibile richiedere questo bonus. Si ricorda però di farlo entro il 9 dicembre 2021, termine ultimo di invio.

Approfondimento

