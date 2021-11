Da oggi Wall Street dovrebbe ripartire al rialzo e continuare il rally natalizio. Quali sono invece i pericoli?

Da oggi Wall Street dovrebbe ripartire al rialzo e continuare il rally natalizio. I mercati azionari internazionali sono in pieno rally natalizio e al momento non ravvisiamo particolari problematiche che potrebbero portare a un ribasso duraturo dei prezzi. La nostra view è che il ritracciamento degli ultimi due giorni, come da attese, dovrebbe essere propedeutico a nuovi rialzi.

Quali potrebbero essere invece i pericoli? Al momento gli altri addetti ai lavori concentrano la loro attenzione sull’inflazione e sugli altri dati macroeconomici predittivi.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Noi invece, riteniamo che sia inutile guardare ai dati pubblicati, perchè tutto verrà scontato nei prezzi dei grafici e pertanto la nostra attenzione sarà concentrata sulla tendenza in corso e sui livelli di inversione.

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione. Quali sono i pericoli?

Dow Jones

Tendenza rialzista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera inferiore a 36.190.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.826.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.681.

Quali sono le attese per questa settimana di contrattazione?

Il minimo dovrebbe essere segnato fra lunedì e martedì e mentre il massimo nella giornata di venerdì.

Al momento la previsione continua a essere confermata e da oggi Wall Street dovrebbe ripartire al rialzo e continuare il rally natalizio.

Quali sono le aree di minimo/massimo attese per questa settimana?

Dow Jones

36.145/36.300

36.810/37.100

Nasdaq C.

15.745/15.900

16.386/16.495

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Nei primi due giorni della settimana sono state centrate le aree di minimo. Se la nostra view si rivelerà corretta, il minimo settimanale è stato già segnato e da oggi i prezzi dovrebbero ripartire per andare a segnare i massimi proiettati per/entro la giornata di venerdì.

Al momento nessun pericolo per ribassi duraturi. Focus su Netflix

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 655,99 dollari in rialzo dello 0,70%.

Tendenza di lungo termine rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 617,75, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 845 e poi 920 dollari. Nuova forza di breve termine con una chiusura giornaliera superiore a 665,64.