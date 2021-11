Con l’approvazione del nuovo Decreto Infrastrutture, arrivano dei cambiamenti anche nel mondo della guida. Infatti dal 10 novembre ci sono alcune novità che riguardano il Codice della Strada. Da una parte abbiamo l’aumento di specifiche multe, dall’altra abbiamo l’introduzione di nuove regole. E ce n’è una veramente alta. Infatti, non con telefono alla guida o cambio gomme, la multa fino a 866 euro si prende con questo semplice gesto in macchina. Ed è un gesto che si vede spesso fare dagli automobilisti, se visto però dalla Polizia la multa è assicurata.

Il Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada diventa più severo, le multe si alzano, ma anche il numero di punti da togliere dalla patente cambia. Alcune novità le avevamo già spiegate sulle nostre colonne. Ad esempio per chi parcheggia la propria auto in un posto per disabili la multa cambia e i punti tolti si triplicano. Infatti, prima la multa andava dagli 84 ai 355 euro, ora andrà dai 168 ai 672 euro. Mentre i punti tolti saranno 6, non più 2.

Altra novità è quella legata alle macchine a noleggio. Adesso a pagare non sarà più l’azienda che offre il noleggio dell’auto, ma il conducente. Questo perché l’infrazione non è stata commessa dalla società, ma dalla persona singola. Poi si parla dei monopattini, i quali dovranno seguire delle regole abbastanza ferree. Ma a tutto ciò si aggiunge un’ulteriore multa molta salata. In realtà già esisteva prima, ma con il nuovo Codice della Strada questa aumenta di prezzo. E anche di tanto.

Non con telefono alla guida o cambio gomme, la multa fino a 866 euro si prende con questo semplice gesto in macchina

I cambiamenti sono veramente tanti e quindi è importante studiarli un pochino, per poi non rimanere stupiti. Oltre alle cose citate e a tante altre, cambia anche la multa per chi getta gli oggetti dal finestrino dell’auto. La multa, infatti, parte dai 26 euro e arriva fino agli 866 euro.

Tre le nuove regole ci sono 40 articoli che cambiano, e alcuni hanno a che fare anche con il foglio rosa dei neopatentati che durerà 1 anno, e non più 6 mesi. Ed è stato introdotto un bonus per fare la patente sotto i 35 anni, che però non deve superare il 50% del totale delle spese. Tante dunque le novità che entreranno in vigore dal 10 novembre.

