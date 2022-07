Luglio si sta rivelando un mese davvero ricco di opportunità e offerte di lavoro. In questi giorni si stanno moltiplicando gli annunci di nuove assunzioni sia nel settore pubblico che in quello privato. E allo stesso tempo moltissime prestigiose multinazionali stanno decidendo di aprire nuovi punti vendita proprio nel nostro Paese. Una delle più importanti dell’abbigliamento ha appena annunciato che aprirà ben 4 nuovi negozi in Italia entro il 2023. Quindi prepariamoci perché arrivano 600 nuovi posti di lavoro perfetti per chi ama la moda e ha sempre sognato una carriera nel settore del fashion. Vediamo di cosa si tratta, le posizioni ricercate e come presentare la propria candidatura.

Primark cerca 600 addetti

La catena Primark è una delle più famose e conosciute in tutto il Mondo. Un’azienda che ha più di 350 punti vendita dislocati tra Europa e America e che dal 2016 opera anche in Italia. Al momento i negozi Primark sparsi per lo Stivale sono 10. A questi si aggiungeranno quello che aprirà a Chieti il 19 luglio. Altri 4 arriveranno entro il 2023 e apriranno in Emilia, a Bologna, in Piemonte, a Venezia e a Caserta.

Proprio per questi 4 nuovi store Primark avrà bisogno di circa 600 addetti. Secondo gli annunci dell’azienda serviranno 150 persone per ogni nuovo negozio aperto. Ma non è da escludere che le assunzioni possano essere molte di più.

Arrivano 600 nuovi posti di lavoro per chi ama la moda e sogna di lavorare nell’abbigliamento

Primark aprirà i suoi nuovi punti vendita nel biennio 2022-2023. E ci saranno opportunità sia per i laureati che per i diplomati. Le figure da inserire in organico saranno le classiche professionalità dell’abbigliamento al dettaglio. Ovvero addetti alle vendite, esperti nella gestione del magazzino, manager di negozio e addetti all’amministrazione.

Ci saranno opportunità anche per i giovani in cerca di prima occupazione. Primark apre molto spesso durante le stagioni contratti di tirocinio in vista di future assunzioni.

Nei prossimi giorni l’azienda annuncerà nello specifico le figure ricercate, le modalità di candidatura e l’inquadramento contrattuale dei nuovi assunti. Nel frattempo, se siamo interessati ad una carriera in Primark il consiglio è quello di monitorare la pagina carriere del sito web ufficiale. Qui potremo monitorare i nuovi annunci ed eventualmente candidarci per una delle posizioni già aperte in tutta Italia e nel Mondo.

Lettura consigliata

700 posti di lavoro per diplomati e laureati in questa famosissima e prestigiosa multinazionale dell’abbigliamento sportivo