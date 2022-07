Essere in grado di leggere il linguaggio del corpo di altre persone può facilitare la comunicazione interpersonale, scopriamo come

Essere in grado di leggere il linguaggio del corpo di altre persone può facilitare la comunicazione interpersonale. In questo modo si può diventare consapevoli del proprio impatto sul Mondo esterno e comprendere meglio gli altri.

Le parole sono la chiave della comunicazione, ma non sono l’unica. Spesso la nostra comunicazione avviene inconsciamente e non verbalmente, attraverso il linguaggio del corpo che, spesso, può rivelare di più su di noi di quanto possano fare le parole.

Il nervosismo e l’insicurezza possono riflettersi nei gesti, nelle espressioni facciali e nella postura tanto quanto la fiducia in se stessi e l’autostima.

Usando un linguaggio del corpo consapevole, è persino possibile migliorare il proprio stato d’ animo e mostrare più carisma.

La psicologia di una persona viaggia in larga misura nel subconscio e quindi si riflette molto più spesso nei gesti, nelle espressioni facciali e nella postura che nelle parole dette a voce. Secondo il modello dell’iceberg, gran parte della comunicazione umana avviene al di sotto del livello conscio.

Il linguaggio del corpo può farci comprendere perché a volte possiamo sembrare simpatici o antipatici agli altri. Coloro che sono in grado di comprendere i segnali del linguaggio del corpo possono anche trattare con i loro simili in modo più empatico e comprensivo.

Una buona sensazione corporea si riflette in un linguaggio del corpo positivo e questo ci può garantire di avere conversazioni fruttuose e vivere relazioni sociali più profonde sia in contesti privati ​​​​​​che professionali. Analizzare il linguaggio non verbale, infatti, può aiutarci ad avere maggiore successo.

Il linguaggio del corpo comprende anche le espressioni facciali

Essere in grado di leggere il linguaggio del corpo ci aiuta a capire quando gli altri sono sinceri o stanno fingendo. Con un sorriso onesto, per esempio, sorridono anche gli occhi e compaiono rughe più o meno intense, le cosiddette zampe di gallina. Le guance si sollevano.

Al contrario, quando il sorriso è falso, le guance si alzerebbero appena, gli occhi non sorridono, ma si alzano solo gli angoli della bocca. Questo sorriso è spesso fatto per gentilezza e non come espressione di genuina felicità.

Anche il contatto visivo è molto importante ed è un segno di legame sociale, soprattutto in Europa occidentale. In altre culture , invece, il contatto diretto e intenso può essere visto come una provocazione e può portare a conflitti.

Pertanto, quando si ha a che fare con persone di altre culture, bisogna essere consapevoli che alcune espressioni facciali e gesti possono essere interpretati in modo diverso da una cultura all’altra.

La postura rivela molto sul proprio stato d’animo

Le persone che camminano un po’ curvate sembrano insicure. Le persone che camminano erette trasudano fiducia in se stesse. La dinamica della propria andatura può avere diversi effetti sull’altra persona. Spalle rilassate e un’andatura dinamica trasmettono fiducia in se stessi e ispirano fiducia.

Anche un sorriso onesto e gesti dal basso verso l’alto fanno una buona impressione.

La capacità di leggere il linguaggio del corpo dipende in gran parte dalla propria intelligenza emotiva, che può essere allenata, man mano che si diventa più empatici.

Essere in grado di leggere il linguaggio del corpo è interessante e può aiutare ad approfondire le relazioni sociali e diventare più empatici.

Lettura consigliata

