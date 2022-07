L’olio di semi di girasole ha visto un rincaro di oltre il 65% rispetto al 2021. La farina è aumentata di circa il 20%. Il burro ha un prezzo aumentato di quasi il 30%. La benzina ed il diesel sono schizzati alle stelle. Anche le bollette di luce e gas ci hanno lasciato a bocca aperta.

E queste sono solo alcune delle cose che dobbiamo pagare ogni mese. Lo stipendio non basta più e molte famiglie hanno bisogno di arrotondare le entrate per affrontare le spese quotidiane.

Tante idee per arrotondare lo stipendio e aumentare le entrate quando i soldi non bastano

Per riuscire a quadrare i conti si dovrebbe imparare a risparmiare sulle piccole cose. Talvolta può sembrare che spendere 1 o 2 euro in più al giorno non incida sul bilancio familiare, ma così non è. Ce lo insegnano le nostre nonne che erano delle infallibili risparmiatrici.

Ma essere parsimoniosi, a volte, non è sufficiente vista la mole di spese da affrontare.

Se si lavora con partita iva, le entrate subiscono oscillazioni in aumento e in diminuzione. Si potrebbero tentare delle strategie di marketing per incrementare le vendite e la clientela, così da incassare qualcosa in più. Chi vive di stipendio fisso, invece, se lo vede eroso da questi aumenti e dall’inflazione galoppante e deve ricorrere necessariamente ad altre iniziative.

Per chi ha un hobby o è bravo nel fare qualcosa, la strada potrebbe essere quella di mettere a frutto queste capacità. Saper riparare malfunzionamenti in casa, riuscire a creare oggetti d’arredamento, conoscere le lingue straniere sono solo alcune delle cose che potrebbero far guadagnare. Proponendosi come tuttofare, vendendo gli oggetti creati su internet, traducendo testi o facendo lezioni private si potrebbe incassare qualche euro in più.

Esistono poi dei lavori da fare magari solo nel weekend, come ad esempio la baby sitter, consegnare cibo a domicilio, stirare per conto terzi. Oppure proporsi per accudire animali domestici in assenza dei proprietari, accompagnare gli anziani per visite o commissioni.

1.000 idee diverse per guadagnare

A seconda delle esigenze e delle capacità di ognuno è possibile trovare rimedi utili a far quadrare il bilancio familiare. Ci sono tante idee per arrotondare lo stipendio o integrare delle entrate insufficienti. Basta aver voglia di fare.

Proporsi per fare pulizie in casa e fare piccole riparazioni sartoriali possono essere altre iniziative da intraprendere. Ci si può proporre per svuotare gratuitamente cantine e appartamenti e rivendere quanto recuperato nei mercatini oppure online.

Se si hanno capacità decorative si possono acquistare, a poco prezzo, dei vecchi mobili, restaurarli e rinfrescarli per poi rivenderli a prezzo maggiorato. Un’ultima idea potrebbe essere quella di proporsi come segretari da remoto. Effettuare cioè servizio di segreteria per attività o professionisti, da casa propria.

In ogni caso, per essere in regola con il fisco, sarebbe opportuno consultare un commercialista prima dell’avvio di ogni attività.

