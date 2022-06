Anche a giugno la Gazzetta Ufficiale continua a offrire interessanti opportunità lavorative da Nord a Sud del Paese. Un discorso che a dire il vero coinvolge anche le aziende private, specie i grandi Gruppi come Poste Italiane, Banca BPER, etc.

Quanto ai concorsi pubblici, essi provengono dalle varie articolazioni in cui si compone la macchina dello Stato. Si spazia, ad esempio, dalle Amministrazioni Centrali agli Enti pubblici fino agli Enti locali o territoriali. Oppure dai Centri di ricerca e istruzione per arrivare alle Aziende Sanitarie pubbliche.

Con particolare riferimento a quest’ultimo caso, arrivano 57 nuovi posti di lavoro statali al Sud con stipendio davvero interessante.

I 6 concorsi banditi dall’Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso

Sulla G.U. n. 50 del 24 giugno sono apparsi gli estratti di 6 bandi di concorso riguardanti l’Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso. Si ricercano professionisti nel campo della Medicina, e precisamente le seguenti figure:

n. 2 dirigenti medici, disciplina di psichiatria;

n. 12 dirigenti medici, disciplina di ortopedia e traumatologia;

n. 8 posti di dirigenti medici specializzati in ginecologia e ostetricia;

n. 11 dirigenti medici nella disciplina di cardiologia;

n. 23 dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione.

Nel complesso si tratta di 56 posti a tempo indeterminato presso questa struttura molisana. Ad essi si aggiunge infine un 6° bando riguardante il conferimento di un incarico quinquennale, ossia a tempo determinato. In particolare si ricerca il direttore della struttura complessa “Direzione medica di presidio ospedaliero”, per l’ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso.

Arrivano 57 nuovi posti di lavoro statali al Sud con stipendio ben oltre i 2.000 euro netti mensili

L’ammissione ai bandi è subordinata al possesso dei requisiti generici e specifici. Tra i primi troviamo la cittadinanza (salvo le equiparazioni ammesse per Legge), i limiti anagrafici e l’idoneità fisica all’impiego. Tra i secondi, invece, ricordiamo anzitutto il possesso della Laurea in Medicina e l’iscrizione al relativo Albo. Poi è richiesta la specializzazione nella disciplina del concorso (o equipollente o affine) o l’iscrizione almeno al 3° anno di specializzazione.

Le domande vanno redatte online collegandosi al portale istituzionale ed accedendo alla piattaforma della sezione “Concorsi smart”. Ricordiamo che occorrono le credenziali digitali per accedere alla piattaforma. L’istanza andrà corredata dei documenti specificati dal singolo bando ed inoltrata entro le ore 18.00 del 25 luglio.

I concorsi per dirigenti sono per titoli ed esami. La procedura di selezione prevede fino a un massimo di 100 punti a candidato, divisi tra massimo 20 punti per i titoli e massimo 80 punti per le prove (una scritta, una pratica e una orale).

In chiusura invitiamo i Lettori a prendere visione integrale del bando di interesse per tutti i dettagli del caso.

