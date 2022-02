Arriva la primavera in anticipo con questo capo semplice ed elegante che sta impazzando

La primavera sta arrivando e le passerelle e i social si riempiono di proposte alla moda per la nuova stagione.

I colori sono più chiari e gli spessori più leggeri. La moda primaverile è più spensierata e semplice di quella dei mesi freddi. I tessuti usati sono più sottili e trasparenti, lo chiffon e la seta regnano indiscussi.

Oggi parleremo di un capo di abbigliamento che sta avendo, e avrà nel prossimo futuro, grande successo. Infatti, arriva la primavera in anticipo con questo capo d’abbigliamento leggero e semplice da portare.

Un classicone rivisitato per stare al passo coi tempi

Non esiste un capo più classico e iconico del tailleur. Elegante e sempre perfetto, si addice a occasioni formali e meno. Perfetto per andare al lavoro o nel tempo libero, è davvero super versatile.

Basta giocare con calzature e accessori e il nostro tailleur può diventare adatto a cerimonie formali o a momenti più informali.

Oggi, però, vogliamo parlare di una versione nuovissima di questo abito femminile. Il un tailleur di chiffon, infatti, è impazzato tra le sfilate dell’alta moda e ha riscosso grande successo. Grazie al suo taglio che esalta le forme femminili è amatissimo dalle donne di tutte le età e di ogni epoca.

Questo abito è composto da due pezzi, che possono essere pantaloni o gonna e giacca, ma anziché essere realizzato in tessuto rigido è in chiffon o in seta.

Questo capo è davvero perfetto per accogliere la stagione calda con la sua leggerezza e trasparenza.

I modelli che si sono visti sono, poi, molto particolari. Realizzati in colori pastello altamente saturi questi tailleur sono originali e innovativi. Verde acido, rosa antico e blu carta da zucchero sono solo alcuni dei colori che lo rendono perfetto se vogliamo essere alla moda stupendo tutti quanti.

Perfetti per la vita di tutti i giorni, questi completi possono anche accompagnarci nel tempo libero e alla sera, con una stringata primaverile durante il giorno e con un sandalo gioiello durante la sera.

Ora non dovremo far altro che giocare con gli accessori per creare un effetto unico e personalissimo. Bastano orecchini appariscenti e una borsa in tinta per un outfit di tendenza che tutti ci invidieranno.

