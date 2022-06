Se c’è una cosa che ci accomuna è il sudore estivo. Ovviamente chi più e chi meno, ma se fuori ci sono 40 gradi, sudare è assolutamente normale. Ma il sudore non è sempre uguale da persona a persona. Ci sono, infatti, persone che sudano tantissimo, quasi grondano, e ci sono persone che invece sudano leggermente. Poi ci sono quelle persone che, quando sudano, emanano cattivi odori, perché il sudore può anche puzzare.

Cosa possiamo fare allora?

Sicuramente una delle prime cose da fare, anche se molto scontato, è lavarsi. Dopo che ci siamo lavati dobbiamo utilizzare un deodorante. È molto importante metterlo dopo essersi fatti la doccia e non solo la mattina quando andiamo al lavoro.

Il deodorante va usato anche quando siamo in palestra. Perché è vero che è un luogo dove si suda, ma non deve essere un luogo dove entri e la prima cosa che ti avvolge è la puzza di sudore. Inoltre la puzza di sudore rimane anche sulle magliette.

Quindi abbiamo detto deodorante sotto le ascelle. Ma anche il corpo suda, infatti non è solo un problema di ascelle, che dopo vediamo come risolvere. Anche la pelle stessa suda, per questo motivo d’estate conviene utilizzare una crema idratante leggera, affinché non ingrassi troppo la pelle.

Torniamo, però, a parlare di deodorante. Perché in commercio ce ne sono tantissimi e non sappiamo mai quale scegliere.

Arriva il caldo intenso ed ecco come possiamo sudare meno sotto le ascelle evitando cattivi odori

Siamo davanti allo scaffale con i deodoranti. Solitamente si presentano in spray o roll. Ma in commercio ci sono anche dei deodoranti che hanno la capacità di limitare la produzione di sudore. E quindi riducono la produzione dei cattivi odori che si creano naturalmente quando il liquido entra a contatto con la nostra pelle. Perché il sudore di per sé non ha odore, lo acquisisce nel momento in cui tocca la pelle.

Questi deodoranti si chiamano antitraspiranti. A differenza del normale deodorante, il cui compito è quello di coprire l’odore, gli antitraspiranti vanno a ridurre la produzione di sudore. Proprio per questo motivo, infatti, è consigliato alle persone che sudano molto.

Con questo deodorante qui andremo anche a ridurre gli aloni che si creano sotto le ascelle. Questi potrebbero poi anche macchiare la T-shirt. E così arriva il caldo intenso ed ecco come possiamo evitare di sudare e puzzare.

