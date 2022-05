Il caldo è già arrivato e tra poco potremo ufficialmente dire di essere in estate. Le giornate sono più lunghe, il clima è piacevole e verso sera il terrazzo diventa il luogo ideale. Possiamo goderci il meritato relax dopo una lunga giornata di lavoro o invitare qualche amico per l’aperitivo. Un bel bicchiere di vino, due stuzzichini e ci sentiamo subito catapultati a Saint Tropez. Ma rendere più accogliente e vivibile uno spazio esterno come il terrazzo o il balconcino non è sempre semplice. Soprattutto quando ci ritroviamo con poco su cui lavorare e spazi non proprio organizzati al meglio. Oggi, però, vedremo qualche idea facile da realizzare per cambiare l’aspetto del nostro terrazzo, piccolo o grande che sia. Con un po’ di ingegno anche lo spazio più inospitale può diventare un luogo conviviale e accogliente.

Arredare e abbellire il terrazzo da sogno coperto o scoperto è possibile con queste incredibili idee fai da te

Per prima cosa valutiamo lo spazio che abbiamo a disposizione, se è coperto o scoperto. Se possiamo, installiamo un gazebo o un pergolato, così potremo utilizzare un arredo che non teme le intemperie. Altrimenti, dovremo optare per una soluzione diversa, più facile da coprire in caso di pioggia. Magari sedie richiudibili che possiamo recuperare dal più vicino mercatino dell’usato. Con pochi euro e un po’ di vernice, avremo tutto lo spazio necessario per ospitare amici e famiglia. Sfruttiamo poi gli angoli, soprattutto se parzialmente coperti dai balconi del piano di sopra. Possiamo utilizzare una vecchia scala in legno e trasformarla in un orto verticale o uno scaffale per cuscini e coperte.

I pallet e bancali sono la soluzione più economica

I pallet possono esserci di grande aiuto per realizzare tantissimi complementi d’arredo. Non solo per realizzare divanetti, possiamo utilizzarli anche per dei tavolini da caffè, dovremmo solo scartavetrarli e installare delle ruote. Oppure possiamo realizzare un vero angolo bar, con l’aiuto di qualche cassetta in legno. Ma se ne riusciamo a recuperare diversi in condizioni non ottime, possiamo sfruttarne i listelli. Realizziamo un punto focale che dia carattere al terrazzo applicandoli su una parete.

Completiamo con qualche piantina profumata, lucine e lampade che possiamo realizzare con materiali di scarto. Aggiungiamo un paio di tende o vecchie lenzuola fissate al muro che creeranno una copertura ma saranno anche elemento d’arredo. Possiamo usarle anche per suddividere gli spazi in una zona relax e una zona giorno con il tavolino. Aggiungendo invece del solito divanetto una struttura sospesa comodissima e d’effetto come il letto a dondolo.

Quindi, arredare e abbellire il terrazzo da sogno coperto o scoperto non è un’impresa impossibile. Non serve spendere tanti soldi per creare un angolo riservato in cui rilassarsi e intrattenere gli amici. Proviamo a lavorare con quello che abbiamo a disposizione e poi valutiamo se ci conviene acquistare qualcosa di nuovo. Questo non solo gioverà al nostro portafoglio, ma aiuterà l’ambiente e stimolerà la nostra creatività.

