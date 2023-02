Ecco i consigli giusti per scegliere la padella perfetta da utilizzare in cucina per tutti i tipi di cibo

Gli strumenti con cui si cucina sono fondamentali per avere un prodotto finale di buon livello. Non è solamente la scelta degli ingredienti a determinare la buona riuscita di un piatto. Spesso si sottovaluta proprio l’aspetto del materiale, diciamo tecnico, da utilizzare. Non tutte le pentole o le padelle sono uguali. Bisogna conoscerne le caratteristiche per adattarle ai giusti cibi. Scopriamo insieme come.

Se dovessimo chiedere a un’ipotetica massaia quale dovrebbe essere la padella perfetta per cucinare, su quale aspetti si concentrerebbe? Probabilmente sull’omogeneità della cottura. Ovvero la capacità di irradiare il giusto calore in ogni sua parte. Sicuramente sulla semplicità e sulla maneggevolezza. Le più scrupolose, poi, anche sul post, quindi la facilità di pulizia. Tutto questo lo dovremmo ritrovare in quelle antiaderenti, ma non sono le uniche.

In ultimo, non dobbiamo dimenticare il materiale con cui la si produce. Esso dovrebbe garantire sicurezza alla nostra salute. Fatta questa ampia e doverosa premessa, qual è l’abbinamento migliore tra materiale della padella e tipologia di cottura? Andiamo subito a vedere.

Ecco i consigli giusti per scegliere la padella perfetta per cucinare

Ferro, alluminio, rame, acciaio inossidabile, pietra e ceramica. Questi sono i principali materiali con i quali sono prodotte padelle e pentole. Andremo ad analizzare pro e contro di ciascuno, specificando per quali tipi di cotture sarebbero consigliati.

Partiamo dal ferro. Sicuramente è il più pesante e meno maneggevole. È particolarmente indicato per friggere e rosolare, anche se richiede una dose abbondante di olio. Dall’altro lato, però, è più soggetto alla ruggine, di conseguenza necessita un’attenzione maggiore nella pulizia.

L’acciaio inossidabile è molto robusto, sicuramente più duraturo del ferro, senza bisogno di grandissima manutenzione. È sicuramente adatto sia per la cottura di pasta e riso, che per gli arrosti. Probabilmente la padella in questo materiale è la più universale per quello che riguarda i primi piatti, anche se conduce il calore in maniera inferiore al ferro.

Le caratteristiche delle pentole in rame, ceramica e pietra

Le pentole in rame sanno molto di ritorno al passato, in particolare nel mondo contadino. L’immagine che subito viene in mente è quella della polenta. Oggi stanno ritornando d’attualità, anche se con rivestimenti differenti e moderni, per impedire l’ossidazione. Sono piuttosto care economicamente, ma diffondono il calore probabilmente come nessun materiale. Ideali per tutti i tipi di cotture.

La ceramica invece sa molto di vintage, ma, come spesso accade, sta tornando di moda. Quelle di oggi hanno decisamente il vantaggio di avere dei rivestimenti antiaderenti. Questo permette una buona cottura, sia per la capacità di trasmettere calore, sia perché il cibo ben difficilmente si attacca. Inoltre, è molto semplice anche la pulizia e possono andare tranquillamente in lavastoviglie. Rispetto a quelle di una volta, però, lo svantaggio sta nella durata, soprattutto con un uso continuo, perché soggette a shock termici.

Lo stesso discorso si può fare per la pietra. Essa favorisce una cottura sana che non necessita di olio e burro. In particolare la ollare è ottima per grigliate di carne e pesce, perché mantiene la giusta temperatura per un periodo di tempo elevato. Infine, l’alluminio. Anche in questo caso, ci tornano subito alla mente pentole e tegami di un tempo molto lontano. È il materiale indubbiamente più leggero, quindi facilita la maneggevolezza e conduce il calore sicuramente meglio dell’acciaio. Tuttavia, uno svantaggio è che non può essere messo all’interno della lavastoviglie. Considerando che i cibi tendono ad aderire alle superfici, si prediligono cotture veloci o con grande presenza di acqua.

Ecco i consigli giusti per scegliere la padella perfetta, dunque, cercando sempre di equilibrare il più possibile vantaggi e svantaggi.