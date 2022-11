5 bellissime idee fai da te per rivestire un camino rustico o moderno e valorizzarlo

Durante l’inverno è importante sentirsi al caldo, almeno tra le mura di casa. Il camino è una buona alternativa al classico riscaldamento a gas. Perché è comunque efficace e riunirvisi attorno dà un senso di intimità che coi normali termosifoni non potremmo provare. Ma un buon camino parteciperebbe anche all’estetica della casa, influendo sull’originalità dell’arredamento della camera da letto o del salotto. Ecco perché spesso si pensa a lungo prima di scegliere il rivestimento ritenuto più adeguato. Per fortuna, potremmo consultare qualche utile spunto di design che aiuterà a orientarsi sulla migliore alternativa sul mercato.

5 bellissime idee fai da te che migliorano l’aspetto della casa

Il modello di camino che scegliamo dovrebbe essere in sintonia col resto degli elementi della stanza. Inoltre, è consigliabile che il materiale in questione duri nel tempo e resista agli sbalzi di temperatura. Tra le scelte più comuni vi è sicuramente il cartongesso. Questo tipo di rivestimento è semplice da montare e non ha costi particolarmente alti. L’aspetto di base sarà davvero minimal e senza troppi fronzoli o ghirigori. La superficie standard è bianca, ma potremmo farla dipingere con apposite pitture ad acqua del colore che vogliamo.

Un’altra componente in grado di dare fascino e resistenza alla cornice del focolare è l’argilla. Questo tipo di camino non teme le alte temperature e arricchirà di stile la nostra stanza. Cosicché potremo goderci appieno il calduccio, mentre siamo intenti a leggere un buon libro.

Perfetto per qualsiasi stile è poi il travertino. È una delle 5 bellissime idee fai da te, che impreziosiscono un arredo lineare e pulito. Scegliamolo con finitura a spacco e di colore chiaro per bilanciare la rusticità della pietra, nel caso amassimo la modernità. Oppure, prediligiamo una copertura più semplice in travertino classico anticato, per dar vita ad ambienti più tradizionali.

Maiolica o acciaio per raffinatezza e semplicità

Splendida e funzionale è anche la maiolica. Si tratta di un materiale con cui è possibile sperimentare colori e disegni differenti, e perfetto per distribuire il calore uniformemente. Anche se dall’aria antica, si presta bene alla decorazione di ambienti dallo stile contemporaneo, che acquisteranno ancora più pregio ed eleganza.

E sempre per un design dai tratti moderni, l’occhio potrebbe cadere su un rivestimento in acciaio. È perfetto per chi ama la linearità del design e non ama forme complesse. Inoltre, un vantaggio altrettanto importante è la facilità con cui si pulisce, tanto che non dovremo dannarci per togliere lo sporco.

Cosa mettere sul camino per arredare

Il camino è già di per sé un elemento decorativo della casa. Dopo aver visto le 5 bellissime idee fai da te, per dargli un tocco di charme in più e renderlo perfetto, potremmo arricchirlo con qualche oggetto di design. Per esempio, potremmo poggiare sulla mensola qualche quadro che ci piace. Scegliamo cornici di dimensioni differenti e i modelli che più si adattano allo stile scelto.

Una buona idea riguarda anche l’uso di candele. Posizioniamole sia nella bocca del camino che al di sopra, per creare un effetto magico e pieno di atmosfera. Volendo potremmo anche disporre qualche candelabro, per rendere il tutto ancora più accogliente. Un ultimo trucco è quello di posizionare uno specchio proprio sopra il focolare. Sarà un ottimo stratagemma per abbellire e dare una sensazione di maggior profondità.