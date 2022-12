Frittelle di mele facili e veloci con una ricetta che pochissimi conoscono: da provare subito!

Perché preparare sempre i soliti dolci di Natale, oppure offrire panettone e pandoro, quando possiamo far innamorare gli ospiti con delle incredibili frittelle? Ecco una ricetta che pochissimi conoscono da fare con le mele in meno di un’ora.

Mancano poco più di due settimane al Natale e per molti di noi è già tempo di scegliere menù e ricette. L’obiettivo principale è quello di proporre qualcosa di nuovo e che sia sfizioso come i grandi classici. Tra tutte le portate quella che ci lascia più ampio spazio di manovra sono i dolci natalizi. E oggi scopriremo la ricetta per delle frittelle di mele facili e veloci che in pochi conoscono e che costringerà tutti a farci i complimenti.

L e frittelle di mele russe sono il dolce natalizio che svolta il menù

Le mele sono tra i frutti più usati come ingrediente per i dolci. Possiamo usarle per profumatissime torte oppure per la marmellata. O ancora, in abbinamento allo yogurt per dessert ad alto tasso di bontà.

Oggi, invece, le useremo come ripieno per delle incredibili frittelle. In abbinamento al formaggio russo Tvorog creeremo un mix di sapori davvero irresistibile. E non ci facciamo spaventare dal nome. È un latticino che si trova facilmente nei migliori supermercati.

Gli ingredienti per il nostro dolce speciale

Gli ingredienti per 8 porzioni di dolce sono:

450 g di farina per dolci;

30 g di lievito in polvere;

2 etti di yogurt bianco;

150 g di Tvorog;

10 ml di estratto di vaniglia;

2 uova;

2 etti di zucchero bianco;

1 cucchiaio di sale;

250 ml di purea di mele;

2 mele grandi;

olio per la frittura;

miele (facoltativo).

Frittelle di mele facili e veloci: ecco come prepararle in meno di un’ora

Partiamo dalla frutta. Cuociamo le mele per la purea e tagliamo le altre 2 a cubetti. Proseguiamo mischiando farina e lievito e facciamo riposare l’impasto per qualche minuto.

A questo punto usiamo la planetaria e misceliamo purea di mele, yogurt, zucchero, vaniglia, uova e sale. Facciamo amalgamare tutto l’impasto e incorporiamo anche la farina e il formaggio russo.

Aggiungiamo al mix anche i cubetti di mela e siamo pronti per friggere.

In una padella grande versiamo l’olio e quando è caldo al punto giusto iniziamo a versare due cucchiai di pastella. Procediamo così fino a terminare l’impasto. Dovrebbero essere sufficienti 5 minuti di frittura.

Scoliamo le frittelle su una teglia ricoperta di carta assorbente e siamo pronti per la tavola. Il consiglio è quello di aggiungere del miele grezzo per guarnire. Darà un tocco di classe e morbidezza alle frittelle.