Quando leggiamo l’oroscopo spesso cerchiamo delle risposte. Infatti, per molti consultare gli astri può avere un effetto consolatorio. A volte cerchiamo delle conferme, altre volte vogliamo sapere che cosa ci riserva il futuro.

Altri ancora lo leggono soltanto per curiosità, ma quel che è certo è che moltissime persone non restano indifferenti al responso delle stelle.

Come abbiamo visto, sono in arrivo soldi a palate per Bilancia e Toro, ma saranno questi altri 3 segni zodiacali i più fortunati del 2022.

Oggi invece vogliamo parlare di alcuni segni zodiacali che stanno godendo di una particolare condizione favorevole. Ed ecco che Ariete e Capricorno trionfano, ma altri 3 fortunati segni zodiacali saranno protetti da Giove tra gennaio e febbraio.

Ariete e Capricorno inarrestabili

Il 2022 è iniziato davvero alla grande per Ariete e Capricorno. Questi 2 segni zodiacali molto diversi tra loro hanno però in comune una caratteristica: la testardaggine.

Questo particolare aspetto, soprattutto in questo periodo, porterà molto lontano entrambi i segni. Con l’appoggio di Mercurio, Ariete e Capricorno godranno di una particolare spinta creativa che li renderà produttivi ed efficienti sul lavoro come non mai.

Sarà importante approfittare di questa situazione per dare il massimo ed ottenere, così, ottimi guadagni.

Ariete e Capricorno trionfano, ma altri 3 fortunati segni zodiacali saranno protetti da Giove tra gennaio e febbraio

Abbiamo spiegato che Acquario e Gemelli vivranno un 2022 glorioso, ma una pioggia d’oro investirà questi 3 segni zodiacali che hanno sofferto molto. Ed è proprio il segno dei Gemelli che tra gennaio e febbraio godrà della protezione di Giove.

Infatti, questo pianeta favorisce il successo sul lavoro. I primi 2 mesi dell’anno saranno particolarmente produttivi e i Gemelli dimostreranno uno spiccato spirito d’iniziativa.

Questo regalerà agli appartenenti a questo segno grande fiducia in loro stessi e voglia di dimostrare quanto valgono. I Gemelli dovranno approfittare di questo periodo davvero florido in cui i guadagni sono molto più che soddisfacenti.

Vergine

Abbiamo visto che se Vergine e Toro avranno una fortuna sfacciata entro il 6 gennaio, altri 3 segni zodiacali dovranno fare attenzione ai risparmi.

E pare proprio che la fortuna della Vergine continuerà anche per tutto il mese il febbraio. Infatti, il transito di Giove nel segno rende i Vergine più efficienti.

Per i nati sotto questo, segno il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta e infatti molti troveranno finalmente la loro strada.

Infine, anche i sentimenti riserveranno delle sorprese e il partner capirà finalmente le esigenze del proprio compagno.

Sagittario

Gli appartenenti a questo segno di fuoco sono molto sicuri di sé ed ottimisti. Il favore di Giove contribuirà a favorire le aspirazioni personali e ad eccellere sul lavoro.

Anche le relazioni interpersonali trarranno benefici da questa situazione. Potrebbe infatti tornare dal passato un’amicizia finita da tempo.

I Sagittario torneranno a sperare in un riavvicinamento che potrebbe regalare fiducia e voglia di mettersi nuovamente in gioco.