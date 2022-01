Non sempre capita di trovare allineati quasi tutti i segni di un elemento. Di solito, infatti, l’oroscopo e le stelle ci dicono che uno dei segni di ogni elemento ha più fortuna in un determinato momento.

Certo, la ruota della fortuna prima o poi gira sempre, ma in questo caso si nota che due su tre dei segni di fuoco stanno passando e passeranno un momento davvero pieno di emozioni e molto positivo.

Chi legge l’oroscopo sa bene che i segni di fuoco sono quelli che trovano nella voglia di vivere, nell’entusiasmo e nella vitalità il loro marchio di fabbrica. Sono quei segni che solitamente portano felicità e benessere nei gruppi sociali e professionali che frequentano.

Bene, tutte queste belle caratteristiche si scontrano, però, con alcuni lati del loro carattere che possono renderli a volte anche sgradevoli. Tuttavia, i segni di fuoco, tranne il Sagittario, vivranno un gennaio col botto e molta fortuna.

Ariete

Il primo segno dello zodiaco, l’Ariete, ha trascorso le ultime settimane dell’anno scorso a concentrarsi sul lato professionale della sua vita. Progetti, programmi e ambizioni per l’anno venturo sono state al centro dei suoi interessi e dei suoi pensieri.

A gennaio, una combinazione tra la luna e la costellazione del segno permetterà a queste persone di aumentare ancora di più questo rinnovato interesse professionale. I nati sotto questo segno diventeranno sempre più efficienti e troveranno sempre più il tempo per dedicarsi alla propria famiglia e alle persone che amano.

Anche per il Leone il mese di gennaio avrà il vento in poppa.

Certo, si ricordava prima la classica vitalità dei segni di fuoco, ma questo mese per il Leone sarà davvero straordinario. Infatti, i nati sotto questo segno avranno la capacità di mettere in pratica i buoni propositi e di perseguire attivamente i propri obiettivi. Con l’azione di Mercurio, il Leone dovrà cercare di migliorare i rapporti con il parnter e i colleghi di lavoro più stretti.

Sagittario

Infine, troviamo il povero Sagittario. Povero proprio perché rischia di trovarsi in una situazione finanziaria ed economica precaria, per non dire proprio difficile.

Questo segno, amante del lusso e dei viaggi, dovrà cercare di mettere un limite a sé stesso e alle proprie spese. La fortuna tornerà anche per il Sagittario, specialmente in primavera.

