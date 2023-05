Il jeans meraviglioso che torna di moda per snellire la nostra estate

Torna di gran moda un jeans che non possiamo farci sfuggire. Un modello classico e al tempo stesso vero evergreen da sfoggiare sempre.

Come sappiamo la moda degli anni 2000 è tornata preponderante nelle collezioni di diversi stilisti. E così in commercio si trovano pantaloni a vita bassa, crop-top, gilet e tanto altro. Una moda che sta facendo impazzire moltissime persone e che sta spopolando sempre di più anche grazie alle star. Infatti ci sono tantissime attrici e attori che hanno accolto questo trend e, indossando capi che richiamano quegli anni, contribuiscono a diffondere la moda. Un fashion fresco e che piace sempre di più, anche per un discorso di comodità. Infatti i capi non stringono il corpo ma lo lasciano libero. Da non perdere poi anche i jeans che slanciano la figura amati da Kate Moss e Jannifer Aniston.

Sì al denim. Ma quale?

Con questa moda Y2K è tornato anche un pantalone che sta facendo furore. Infatti oltre ad essere tornata la passione per la moda anni 2000 è tornata anche quella per il denim. Questa volta in tutte le sue sfumature, e quindi siamo assolutamente liberi di scegliere il tono che preferiamo. Però sembra che uno sia quello che sta andando per la maggiore. Una nuance bellissima che in realtà è un vero e proprio evergreen.

Il jeans meraviglioso che torna

Il jeans tornato è infatti quello a sigaretta. E ovviamente non guarda al gender, questa tipologia di pantalone è adatta per lui e per lei. Super comodo perché non fascia, ma cade dritto lungo la gamba. Non pensiamo che però vada ad allargarla, perché essendo un jeans rigido rende la gamba molto lineare e non sottolinea nulla, dato che non fascia. Un pantalone quindi che regala senz’altro un bellissimo stacco di coscia. Ovviamente la cosa migliore, per avere una resa eccellente, è di indossare i jeans con una scarpa che ci alza. Per dare poi un tono più classic possiamo abbinarci una giacca di un tailleur. Quindi possiamo optare per un tacco alto oppure anche magari per una slingback con un tacco intermedio.

I colori del denim

Ma c’è di più. Perché non parliamo solo di jeans a sigaretta, ma parliamo anche di colori. Sappiamo perfettamente che questa è la stagione denim. Ma quale colore indossare? Ad esempio ci sono diverse sfumature che vanno di moda quest’anno. Ma quella che sembra andare per la maggiore è quella chiara. Infatti il jeans chiaro chiaro è il trend della primavera e dell’estate. Perfetto sia per lei che per lui. Ed ecco il jeans meraviglioso che torna di moda per snellire la nostra estate.