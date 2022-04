Il mese di aprile sta per arrivare al termine. Molti di noi sono curiosi di sapere e cercano di immaginare che cosa maggio ha in serbo per noi. Le stelle sono spesso imprevedibili e possono ancora riservare molte sorprese. Oggi vogliamo spiegare che il mese potrà finire davvero in bellezza per alcuni segni zodiacali. Tuttavia, il transito dei pianeti può influenzare in modo diverso le nostre energie e le giornate. Infatti, Marte potrebbe dare del filo da torcere a 2 segni zodiacali in particolare negli ultimi giorni di aprile.

Occasioni da non perdere

Il segno della Vergine sta vivendo un momento davvero straordinario. Dopo giorni di festa pieni di emozioni e fortuna, le stelle saranno ancora dalla parte di questo segno di Terra. Una grandiosa opportunità di lavoro potrebbe comparire all’orizzonte portando tanta speranza ed ottimismo anche ai Vergine più scettici. Sarà opportuno cercare di non perdere questa occasione magnifica, senza però fare mosse avventate. In amore, la vita di coppia procede bene. Molti Vergine si fidano ciecamente del partner e sanno di poter contare su di lui. Per i single invece potrebbero essere giorni movimentati e pieni di incontri interessanti e stimolanti.

La Bilancia è in un momento molto produttivo per quanto riguarda il lavoro. Sempre molto ambiziosi, i nati sotto questo segno non si lasceranno sfuggire l’occasione per fare il salto di carriera. Occorrerà essere molto astuti ed audaci per riuscire nell’obiettivo. Per quanto riguarda l’amore, entro la fine del mese alcuni Bilancia potrebbero incontrare una persona che colpirà subito il loro cuore. Tenere i piedi per terra sarà necessario per gestire al meglio la situazione ed ottenere buoni risultati.

Aprile finisce con grandi opportunità per Vergine e Bilancia, mentre Marte ostacolerà questi 2 sfortunati segni zodiacali portando giorni davvero pesanti

Marte è un pianeta che può influenzare le nostre energie. Avere Marte avverso può rendere difficile molte nostre azioni e raggiungere determinati obiettivi. Infatti, il segno del Toro a fine mese si sentirà molto stanco e spossato. Ogni più piccola cosa potrebbe portare frustrazione e negatività. In questi giorni, potrebbe essere davvero difficoltoso portare a termine i propri compiti. Per quanto riguarda i sentimenti, l’influenza negativa di Marte potrebbe condurre a litigi ed incomprensioni. Sarà compito del partner comprendere che si tratta di una fase passeggera e che questi piccoli scontri non sono dovuti a problemi interni alla coppia. Se la relazione poggia su basi solide, non avremo nulla da temere.

Cancro

Aprile finisce con grandi opportunità ma non per il segno del Cancro. Dopo un inizio mese davvero strepitoso, i nati sotto questo segno potrebbero vivere giorni faticosi sia a livello fisico, sia emotivo. Marte potrebbe ostacolare le nostre aspirazioni e portare molta incertezza. Chi è poco sicuro si sé e delle proprie capacità avrà bisogno dell’appoggio del partner oppure di una persona cara. Un ritorno dal passato potrebbe sconvolgere emotivamente i Cancro, scoprendo che vecchi rancori e problemi sono ancora parte del presente. Il dialogo sarà la chiave per trovare un po’ di serenità e superare questi giorni così impegnativi.

Approfondimento

