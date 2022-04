Siamo costantemente di corsa. Viviamo in un Mondo che non ci dà tregua. Fermarsi e prendersi una pausa è sempre più difficile. Spesso siamo costretti a tralasciare molte incombenze di casa, come le pulizie più impegnative. A tal proposito, può essere utile conoscere questo vecchio rimedio della nonna per pulire i vetri. Altrettanto utile sarà poi sapere questi trucchetti per fare le pulizie rapidamente. Come si suol dire, “il tempo è tiranno” e quindi ci si deve adeguare e aguzzare l’ingegno.

Per quanto riguarda pranzo e cena, quasi mai si ha il tempo di fare preparazioni lunghe e laboriose. La pausa pranzo (per chi la fa) è sempre molto ristretta. La sera, invece, si rientra sempre molto tardi dal lavoro. Senza poi dimenticare il fattore stanchezza. Dopo una lunga giornata di lavoro e impegni vari, non si ha di certo il tempo né la voglia di stare ore ai fornelli. In genere, si risolve il pasto con un piatto di pasta.

Mangiare sempre le stesse cose non è salutare e, soprattutto, annoia. Nelle prossime righe andremo a consigliare una ricetta facile e veloce. Realizzeremo un secondo piatto molto semplice che viene pronto in pochi minuti. Andremo a preparare degli involtini di pollo. Ma, anziché farcirli con la solita accoppiata “prosciutto e formaggio”, proporremo un’alternativa economica e davvero stuzzicante.

15 minuti e una manciata di euro per questi gustosi involtini dal ripieno sfizioso diverso dal solito prosciutto e formaggio

Ingredienti per 4 persone

4 fettine di petto di pollo abbastanza sottili;

80 g di rucola;

30 g di formaggio grattugiato a scelta (Grana, pecorino, Parmigiano);

pangrattato q.b.;

latte q.b.;

olio q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, occupiamoci del pollo. Se le fette di carne non fossero abbastanza sottili, sistemarle su un tagliere e colpirle delicatamente con il batticarne; nel frattempo, lavare per bene la rucola e tritarla finemente con un coltello (oppure utilizzando la mezzaluna); prendere quindi una ciotola e versarvi la rucola, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Mescolare il tutto e aggiungere un po’ di olio; una volta ottenuta una farcia omogenea, distribuire un po’ di condimento su ogni fettina di pollo; avvolgere le fettine di carne creando un involtino e chiuderlo con uno stuzzicadenti oppure con dello spago da cucina; infine, impanare gli involtini, passandoli prima nel latte e poi nel pangrattato; a questo punto, non ci resta altro da fare che cuocere gli involtini in una padella antiaderente dove avremo fatto scaldare un goccio di olio. Poiché la carne è sottile, non serviranno più di 10 minuti in totale.

Tutto qui! Come si nota, gli ingredienti per il ripieno sono semplici e molto economici. Ecco quindi spiegato il motivo per cui per questa ricetta bastano 15 minuti e una manciata di euro.

Lettura consigliata

Con arancia, limone e un croccante ingrediente speciale, questi deliziosi involtini di pesce spada al forno o padella si preparano in 10 minuti