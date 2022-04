A pochi giorni da Pasqua, molti di noi sono alle prese con l’organizzazione di pranzi, grigliate e gite fuori porta. Anche in questi giorni di festa, coloro che sono soliti consultare l’oroscopo non perderanno l’occasione per scoprire cosa le stelle hanno in serbo per loro. L’ingresso di Mercurio nel segno del Toro si farà sentire per diversi giorni, portando gioia e ricchezza ad alcuni di noi. Tuttavia, la fortuna non colpirà tutti i segni zodiacali, piuttosto ne penalizzerà alcuni, che potrebbero trascorrere giorni poco piacevoli.

Giorni ricchi di emozioni e fortuna

Le stelle sono dalla parte del segno dell’Acquario e nel weekend di Pasqua porteranno ai nati sotto questo segno tanto romanticismo e voglia di fare. Gli Acquario non si sentivano così pieni di energia da tempo. È arrivato il momento di sfruttare questa positività per divertirsi e passare del tempo di qualità con le persone care. L’amore continua a regalare sensazioni meravigliose e il lavoro in questo momento procede senza intoppi.

Mercurio torna a favore dei Vergine, che potranno finalmente vivere giorni ricchi di serenità e divertimento. Il lavoro porta tanta soddisfazione e, in questo momento, i Vergine si sentono sulla cresta dell’onda. Occorrerà sfruttare tutte le energie intellettuali offerte da Mercurio in questi giorni per staccare la spina. Ricaricare le energie ci preparerà ad un rientro a lavoro davvero magnifico. Infatti, nuovi progetti e proposte sono dietro l’angolo e servirà essere pronti all’azione.

Pasqua e Pasquetta con il botto per Acquario e Vergine, mentre soldi e amore portano problemi ad altri 2 sfortunati segni zodiacali

Dopo un inizio mese da favola, gli Ariete vivranno una Pasqua decisamente sotto tono. In questi giorni, gli Ariete potrebbero sentirsi insoddisfatti ed ipercritici. Chi da poco ha compiuto gli anni, o sta per compierli, coglierà quest’occasione per riflettere sulla propria vita e fare bilanci. Il risultato potrebbe essere negativo e portare una ventata di pessimismo. Inoltre, il lavoro procede molto al di sotto delle aspettative, nonostante l’impegno non manchi mai. I guadagni sono decisamente bassi rispetto alla media e questo potrebbe mettere in ansia gli Ariete. Gli attriti con il partner sono all’ordine del giorno e non fanno altro che aggiungere frustrazione. Gli Ariete dovranno ricordarsi della loro forza e guardare oltre. Sarà fondamentale circondarsi di poche persone fidate che contribuiranno a ricordarci il nostro valore.

Cancro

Pasqua e Pasquetta con il botto ma non per gli appartenenti a questo segno. Troppi pianeti in transito portano i nati sotto il segno del Cancro ad essere nervosi e poco sereni. L’opposizione tra Plutone e Sole potrebbe portare instabilità e tensioni nella coppia e nei rapporti professionali. Un imprevisto potrebbe sconvolgere le nostre giornate e farci spendere molto più del previsto. Questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso e gettare i Cancro nello sconforto. Fortunatamente, già martedì, con l’ingresso del Sole nel Toro, la situazione potrebbe normalizzarsi e portare serenità. L’appoggio di una persona fidata sarà fondamentale per superare questi giorni difficili.

