Questa settimana segna il passaggio dal mese di Marzo a quello di Aprile. La primavera sembra abbia preso il sopravvento sulle piogge e il freddo invernale. Il cielo cambia, ma non solo nelle temperature. Infatti, in questi giorni, il Sole passa in Ariete insieme a Mercurio. Questo significa che per tutti i segni zodiacali le parole saranno più efficaci, arriveranno con maggiore potenza e ci aiuteranno ad ottenere quello che vogliamo, o meglio quello che meritiamo davvero. È il momento giusto per avere coraggio e farsi avanti, proponendo la propria opinione a gran voce in amore, in famiglia e sul lavoro. Ognuno troverà tempo e spazio per esprimersi, ma attenzione ai Pianeti in Acquario. Le soluzioni arrivano, ma saranno spesso imprevedibili e originali. Diamo libero sfogo al nostro io più profondo, ma attendiamoci anche lieti fine che non avevamo ancora preso in considerazione.

Aprile dolce dormire ma non per l’Ariete scoppiettante con l’aiuto di Mercurio e i Pianeti in Acquario saranno imprevedibili con questi 2 segni zodiacali

Il più amato dalle Stelle sarà ovviamente l’Ariete, grazie a questo passaggio astrale. Ma è anche merito del suo entusiasmo coraggioso appena ritrovato e dell’innato dinamismo. Contagerà tutti con la sua energia e felicità. E questo dinamismo, contro il mese del “dolce dormire”, porterà notevoli risultati anche in termini di moneta. Magari è arrivato il momento di chiedere quel famoso aumento di stipendio tanto agognato. Anche il Gemelli sarà abbastanza fortunato in questa nuova settimana. Per lui si prospettano dei giorni con i fiocchi, all’insegna della fioritura. Dopo tanti anni di duro lavoro e compromessi, potrebbe essere il periodo giusto per imporre un po’ di più la vostra volontà sugli altri. Siate intrepidi e verrete ricompensati con un nuovo e profondo amore.

Sagittario e Cancro

Il Sagittario, invece, vola. Ha smesso di correre da qualche settimana e ha dato il via alla stagione dell’imprevedibilità, come al solito. I suoi obiettivi sono troppi vicini per fermarsi adesso. Sia sul lavoro che in amore cerca continuamente stimoli e cose da fare. Magari fermarsi per un momento di relax non sarebbe male. Il Cancro, al contrario dell’Ariete, utilizzerà questo mese per dormire più del solito. Il fisico sembra risentire delle temperature che cambiano e anche l’umore non sembra essere molto convinto di questa nuova e scoppiettante primavera. Solo il cervello si connette a pieno ritmo con il lavoro, sfornando idee produttive. Ma attenzione alla vita di coppia che potrebbe risentire di troppa sedentarietà. Non giova poi tanto passare ogni sabato sera sul divano. Dunque, aprile dolce dormire ma non per l’Ariete scoppiettante, mentre il Cancro dovrà combattere con il suo umore freddo come l’inverno appena passato.