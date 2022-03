Con i prezzi del carburante saliti alle stelle nell’ultimo periodo, sono in tanti a chiedersi come risparmiare. C’è chi non può fare a meno di utilizzare l’auto per andare a lavoro o accompagnare i figli a scuola.

In questi casi privarsi dell’auto è impossibile e bisogna trovare qualche stratagemma per risparmiare. Abbiamo già parlato di come nelle auto di ultima generazione si possano fare delle piccole modifiche. Ad esempio mappare e correggere dei parametri della centralina, affidandosi sempre ad un’officina specializzata.

Ma anche solo procedendo con una buona manutenzione ordinaria è possibile ridurre i consumi. Per esempio, effettuare il cambio olio, controllare le candele o la pressione dei pneumatici.

Per risparmiare su benzina e carburante questa funzione potrebbe essere utile per salvare il portafoglio dopo gli ultimi rincari

Non tutti sanno però che anche lo stile di guida può incidere molto sui consumi, soprattutto se l’auto non è nuova. E delle piccole modifiche possono portare a grossi risparmi, sia che si tratti di auto a benzina, GPL o diesel.

Ma non solo lo stile di guida

Mantenendo un’andatura costante il motore dell’auto non dovrà consumare più del dovuto. Ma se non riusciamo proprio a limitarci, c’è una funzione molto utile che può aiutarci. Stiamo parlando del cruise control. Questa particolare funzione è davvero di grande aiuto per mantenere una guida fluida. Infatti un’andatura costante sembrerebbe farci risparmiare fino al 35% del carburante.

Come funziona?

Il cruise control è un sistema elettronico che regola in modo automatico l’andatura e la velocità dell’auto. Esistono due tipi di cruise control, la versione base che mantiene solo la velocità costante. Il guidatore può decidere se accelerare in base alle esigenze, ad esempio in caso di sorpasso. E attraverso dei pulsanti può aumentare o diminuire la velocità impostata.

Il secondo tipo viene chiamato cruise control adattivo, conosciuto con la sigla ACC. Questa funzione non solo permette di stabilire un’andatura costante per la nostra vettura. Ma consente anche di mantenere una distanza di sicurezza dall’auto che ci precede. Utilizzando i sensori di bordo, laser o le telecamere installate sul veicolo. Anzi, in alcuni modelli è lo stesso sistema a frenare da solo.

Questo non solo permette di mantenere un’andatura costante, ma anche di ridurre le frenate brusche. Lo stesso vale per le accelerazioni troppo repentine che possono portare ad aumentare i consumi di carburante.

Ormai questa funzione è disponibile in molte auto, impostiamo una velocità e viaggiamo normalmente. Sembra assurdo ma rimanendo a circa 120 km/h si può risparmiare un bel po’ di carburante.

Quindi risparmiare su benzina e carburante con questa funzione è possibile. Per questo è bene sapere come limitare i consumi della propria auto. Utilizzando questa funzione nel modo adatto e facendo la giusta manutenzione riusciremo a risparmiare un bel po’ di soldi.

In attesa che i prezzi del carburante ritornino a cifre meno proibitive, almeno non rimarremo a secco. Nel frattempo oltre a questi stratagemmi possiamo cercare i distributori più convenienti in cui fare rifornimento. Basterà utilizzare qualche App davvero utile di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo.

