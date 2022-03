È risaputo e dato ormai acquisito dalla Scienza che le acque termali in base alla loro composizione apportano benefici all’organismo. In particolare l’acqua oligominerale bicarbonato-calcio-magnesiaca eserciterebbe una funzione benefica su:

malattie della pelle come psoriasi e dermatite;

problemi di varici e gambe pesanti;

infiammazioni croniche come sinusiti, faringiti, laringiti e bronchiti.

Dermatite e Psoriasi ma anche varici e gambe gonfie potrebbero trovare giovamento da un soggiorno presso queste terme immerse nelle Dolomiti

Non tutti sanno che ai piedi delle Dolomiti del Brenta, c’è una fonte di quest’acqua ed è meta, ogni anno, di turisti/pazienti da tutta Italia.

Oltre a goderci le straordinarie passeggiate in un paesaggio veramente incontaminato, presso le Terme, c’è un centro sanitario dove poter svolgere trattamenti benessere.

Terapia dei problemi dermatologici

Il Centro Termale di Comano è noto in tutto il Mondo per quanto riguarda le cura della psoriasi. Le acque termali disinfiammano l’eritema e offrono sollievo dal prurito. La terapia prevede un percorso di 12 giorni con bagni termali, sedute di fototerapia, cura idropinica (bere l’acqua termale). Inoltre ci sono sessioni di fitness e di educational sul problema.

Stesso percorso per le dermatiti a cui i trattamenti termali diminuirebbero persino il rischio di recidive.

È importante dire che il Sistema Sanitario Nazionale riconosce queste terapie e concede un ciclo termale all’anno. Non tutte le attività terapeutiche però sono coperte ed in convenzione con il SSN.

Ad esempio per le malattie dermatologiche, vengono concessi 12 bagni termali e la visita preventiva.

Le terapie per le vie respiratorie

In particolare a Comano si curano le patologie nelle alte vie respiratorie come le bronchiti croniche. È possibile seguire delle sedute di inalazioni ma anche di ventilazione polmonare. Infine presso il centro termale si possono seguire le lezioni alla Scuola del respiro per rieducare il nostro organismo a respirare a pieni polmoni.

In convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, è 12 cicli di ventilazioni polmonari o di sedute inalatorie.

Terapie per le patologie del sistema vascolare

Fra le patologie che possiamo trattare con la prodigiosa acqua ci sono le insufficienze venose croniche, pesantezza alle gambe e capillari dilatati e altri disturbi a carico dell’apparato circolatorio. In convenzione il Sistema Sanitario concede gratuitamente la visita medica di ammissione e 12 idromassaggi termali. Oltre a questi ultimi il percorso termale prevede il linfodrenaggio terapeutico e la cura idropinica. Ricordiamo che anche alle Terme di Comano è spendibile il Bonus terme.

Cosa fare in vacanza alle terme?

Le Valli Giudicarie, dove si trovano le Terme di Comano, offrono in qualsiasi stagione la possibilità di percorsi trekking o per la mountain bike. Non dimentichiamo che si può passeggiare alla scoperta di pittoreschi borghi inseriti nella classifica dei più belli d’Italia. Rango e San Lorenzo in Banale sono dei veri gioielli da visitare, godendo delle viste panoramiche mozzafiato.

Dermatite e Psoriasi ma anche varici e gambe pesanti potrebbero trovare miglioramento con un soggiorno alle terme che si trasformerà in una vacanza con i fiocchi.

Avviso: le Terme di Comano riapriranno l’11 aprile.