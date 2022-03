Le stelle ammiccano a questo segno zodiacale che saprà rompere gli schemi e risultare vincente con il favore di Giove

Se avete deciso di sedurlo, sappiate che non è tipo da colpi di fulmine. Bisogna lavorare piano piano e prendersi tutto il tempo che ci vuole. Un po’ come scavare nella roccia che resiste, ma quando si modella lo fa per sempre. Questo è il momento adatto per conquistarlo, così dicono le stelle. Venere in Capricorno fino alla fine del mese facilita le intese e bisogna approfittarne.

Uscire dal guscio

Per le coppie già consolidate litigare ogni tanto fa bene. Questo dicono gli astri, che odiano i silenzi rancorosi, i musi lunghi, le rabbie inesplose e tutto quello che rimane chiuso a marcire. Sollevare il tappo e lasciar sbollire le emozioni può essere salutare perché i rancori silenti e duraturi possono minare i sentimenti più delle esplosioni incontrollate. Ma anche per sbraitare ci vuole coraggio, perché si teme di non essere capiti. E allora ci si chiude a riccio. Le stelle consigliano alla Vergine, di cui stiamo parlando, di riflettere e meditare, di non essere solo quello che gli altri vogliono, ma di avere il coraggio di deludere qualcuno per fare delle scelte autentiche che ci facciano star bene.

Le stelle invitano a fare un bel viaggio per far palpitare di nuovo il cuore. Oppure ad adottare un cucciolo che riempirà la nostra casa di peli ma porterà tanta gioia con la sua affettuosità. Ci leccherà per bene e si addormenterà sul divano o sul tappeto, ma non dobbiamo preoccuparci. Per i peli c’è Roomba che non è perfetto e non supera il nostro meticoloso esame, ma di cui dovremo accontentarci.

Gli astri ci invitano ad accettare le imperfezioni. Una macchiolina di latte sulla camicia prima di uscire non deve rovinarci la giornata. In fondo, la vediamo solo noi e gli altri non se ne accorgono nemmeno. Dovremmo concentrarci invece sul lavoro, che ci offre opportunità importanti da cogliere al volo. E se le novità scombussolano la nostra pignola organizzazione, questo è il momento di rompere gli schemi e di accettare qualche rischio. I progetti richiedono anche fantasia e creatività e ci impongono qualche incognita.

Non è facile rinunciare alla geometrica sicurezza delle regole che tanto ci appassionano e bisogna lavorare piano piano per superare ogni diffidenza. Giove ci verrà in aiuto, ma dobbiamo ancora pazientare un po’. Entrerà in Ariete il 10 maggio e allora ci darà il coraggio di affrontare anche le prove più difficili e di rischiare senza preoccuparci del giudizio degli altri, che non conterà più di tanto. Le stelle ammiccano a questo segno zodiacale e lo spingono a rompere gli indugi. E se quello che si fa rimarrà per sempre, ogni tanto il coraggio di improvvisare non guasta.

