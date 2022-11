Non rischieremo il tradimento se avremo tra i nostri amici i 3 segni zodiacali più fedeli

In amore, come in amicizia, il tradimento è spesso dietro l’angolo. Quando meno ce lo si aspetta, nel momento in cui apriamo il nostro cuore ad una persona, talvolta, questa, ci volta le spalle. L’amicizia e l’amore sono i due sentimenti più forti di tutto l’universo, che rendono questa vita degna di essere vissuta. Quando siamo di fronte ad un amico vero, torniamo ad essere bambini, ridiamo a crepapelle e intavoliamo discorsi che, con gli altri, affrontiamo difficilmente. Per questo motivo, superare un tradimento di un amico può essere davvero complicato. E chi ha vissuto una situazione di questo genere, potrà capire bene la sensazione.

Prevenire, si sa, è meglio che curare. Ecco perché, oggi, proveremo a delineare le caratteristiche dei segni zodiacali che, nella maggior parte dei casi, non tradiscono mai. Con questi, si potrà dormire su sette cuscini, perché non è proprio nelle loro corde voltare le spalle ad un amico.

Non rischieremo il tradimento se avremo la fortuna di incontrare segni che si riveleranno ottimi amici

Anche chi non legge abitualmente l’oroscopo sarà sicuramente intrigato dallo scoprire quale amico potrebbe riservargli una fregatura. Sembrerà assurdo, infatti, ma il segno zodiacale potrebbe già darci un’anticipazione di quello che sarà nel prossimo futuro. Secondo l’oroscopo, ad esempio, esisterebbero 3 segni zodiacali che sarebbero più portati per diventare milionari. Allo stesso modo, alcuni segni sarebbero geneticamente programmati per tradire e, altri, per amare. Per evitare fregature, quindi, dovremmo avere nella nostra vita un amico del segno del Leone.

I nati sotto questo segno sono amici fedeli, onesti e protettivi, che non volterebbero mai la faccia ad una persona cara. Sono trasparenti come dei cristalli e, per questo, appena avranno un problema, lo diranno in faccia. Per questo, hanno la nomea di avere un carattere piuttosto fumantino e difficile. In realtà con loro potremo stare certi di non avere mai sorprese, ma, al contrario, una spalla forte e solida sempre pronta ad aiutarci.

Testardo ma molto leale

Se c’è un segno zodiacale che fa rima con testardo, quello è proprio l’Ariete. Famoso per avere la testa dura e per non essere molto incline a considerare le opinioni altrui, questo segno ha un carattere difficile. Vive seguendo il suo istinto e mettendo più da parte la razionalità, ed è assoluto in tutto quello che fa. Nonostante questo, quando ama diventa il più coraggioso di tutti.

Se vede un amico in difficoltà, è disposto a mettere da parte anche sé stesso. Non dovremmo rimanere sorpresi neanche davanti ad un aiuto economico da parte dell’Ariete. A differenza dei segni zodiacali più spilorci, infatti, l’Ariete preferirebbe rinunciare a qualcosa piuttosto che toglierla ad una persona amata. Per lui amore e famiglia saranno sempre al primo posto.

Un altro segno con la testa dura

Non rischieremo il tradimento se avremo un Toro come amico. Per questo segno, la parola d’ordine è “onestà”. Sul lavoro, come nei sentimenti, il Toro non riesce a utilizzare scappatoie, e odia i giochi di potere e le ingiustizie. Per questo potrebbe far fatica a sopportare ambienti di lavoro nocivi o troppo competitivi. Sogna la parità e l’uguaglianza e difficilmente parla alle spalle di qualcuno, anche se fosse solo un conoscente.