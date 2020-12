Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Apple, addio al cavo di ricarica nella confezione degli iPhone.

Continua la crociata di Apple contro gli accessori nelle sue confezioni. Ha fatto molto discutere, con il lancio di iPhone 12, la decisione di non integrare il caricatore nel pacchetto venduto. L’azienda californiana ha giustificato questa scelta come una svolta green più attenta alle esigenze ambientali. Ma potrebbe non essere l’ultima decisione in tal senso.

A quanto pare dalle ultime notizie che arrivano dalla California, infatti, sembra che Apple stia per togliere di mezzo anche il cavo di ricarica dalla sua dotazione standard. Gli utenti perderebbero così anche il Lightnigh to USB-C necessario per collegare il melafonino all’alimentazione.

Le ragioni ufficiali

Le ragioni ufficiali dietro questa nuova politica sono molteplici. Principalmente sono riassumibili con la nuova immagine di azienda attenta all’ambiente che si vuole promuovere. Apple ha dichiarato infatti che, dopo tanti anni nei quali sono stati in vendita i suoi smartphone, chiunque ormai in casa possiede un caricatore compatibile. Stesso ragionamento per quanto riguarda il cavetto.

I rifiuti tecnologici sono sicuramente un grande problema ambientale. Già con la scelta di rimuovere il caricatore Apple si è assicurata il titolo di azienda più green del 2020. Bisogna anche dire che da tempo il colosso dell’informatica è all’avanguardia nell’utilizzo di materiali riciclati e a basso impatto ambientale. Ma potrebbero nascondersi altre ragioni, meno nobili, dietro questa politica.

Per alcuni ben informati, infatti, Apple starebbe tagliando i costi sugli accessori per poter reinvestire i fondi necessari alla loro produzione. Reinvestirli ad esempio in componenti migliori e più costose per i suoi smartphone. Questo vuol dire poter mantenere alto il costo del prodotto anche togliendo dotazioni. In più, l’iPhone 12 monta il nuovo sistema di ricarica MagSafe, venduto a parte. Questa scelta potrebbe essere intesa come un voler spremere il più alto profitto possibile dalla vendita degli accessori. Toglierli dalla scatola e dalla dotazione di base costringe gli utenti ad un acquisto separato.