Chiunque, almeno una volta, ha assaggiato o preparato una torta di mele fatta in casa. Un dolce strepitoso, economico, buono e che non richiede particolari doti ai fornelli. La tradizionale torta di mele della nonna è un grande classico della cucina italiana, ricco di storia e nostalgici ricordi degli anni del dopo guerra. Tuttavia, anche le nonne commettevano dei piccoli errori durante la creazione della torta più amata di sempre. Ed ecco che gli chef meno avari nel dispensare consigli utili rispetto a qualche tempo fa, arrivano in nostro soccorso per puntare il dito su almeno 4 errori comuni da non commettere più per avere una torta di mele semplicemente strepitosa.

4 errori comuni da non commettere per una torta di mele buona da fare invidia. Le mele

Per realizzare una torta di mele sublime, controllare e avere cura di scegliere le mele più adatte è la prima cosa da fare. E non è una considerazione tanto ovvia, giacché molto spesso si utilizzano i frutti che si hanno in casa. Tuttavia, se l’intenzione è quella di preparare una bella torta di mele, questo aspetto non deve essere sottovalutato.

Non tutte le mele, infatti, sono adatte per realizzare una torta. Le preferite dagli chef sono le mele “Renette” e le “Golden” farinose ma compatte e soprattutto dolci al punto giusto.

La macerazione

Per mancanza di tempo, probabilmente, molto spesso non si presta attenzione ad un importante passaggio che serve non solo a non far annerire le mele ma che conferisce a queste ultime un sapore più intenso.

Far macerare le mele nel succo di un limone è fondamentale per rendere unica la torta agli occhi e al palato.

Aromi zero

Quando si realizza una torta di mele si può cadere nell’errore che la ricetta deve essere semplice e veloce e che già le mele ed il limone conferiscono un ottimo sapore. In parte il ragionamento non è sbagliato ma perché non aggiungere anche gli aromi? I più consigliati sono la cannella, preferibilmente in stecca, e la vaniglia, in bacche. Sono due piccoli alleati che faranno la differenza.

Mele non solo all’interno ma anche sopra

Generalmente, a seconda della ricetta scelta si consiglia di posizionare le mele all’interno dell’impasto o sul fondo dello stampo. Per una torta più ricca e morbida che lascia il segno le mele andranno disposte anche sopra. Questi due strati di fette di mela, uno sotto e l’altro sopra e all’interno la mela a pezzetti saranno la mossa segreta per una torta tra le più gustose e buone mai assaggiate.

